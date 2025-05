Eduardo Andrade tras la operación: "Me sentí bajoneado"

Me pica la lengua . El presentador se recupera tras la caída en la que se lastimó una de sus muñecas

El presentador Eduardo Andrade está recuperándose luego de la operación en su mano izquierda, debido a una caída durante una excursión en la Amazonía de Ecuador. Le colocaron dos placas de titanio en la muñeca. El miércoles 7 tiene chequeo médico en la clínica. “Me siento bien. El sábado me sentí bajoneado, creo que es por todo lo que pasé, el dolor, la anestesia, pero como siempre positivo”, comentó. Eduardo es imparable, derrocha energía. Tal vez lo que necesita es quedarse quieto por un rato. El cuerpo pide descanso.

Isaac Delgado, no debe dejarse sorprender

Tras la salida de Isaac Delgado de Noticias de la mañana, se comentan algunas de sus posibles opciones laborales: en la nueva revista de Teleamazonas, en el segmento comunitario de En contacto de Ecuavisa (ocupando la vacante que dejó Luis Antonio Ruiz) o incluso incursionando en la política. Recordemos que hace poco dijo que quería ser alcalde de Guayaquil. Solo esperamos que en ciertos espacios no le hagan falsas promesas solo con el fin de hacerlo hablar de su vida personal y luego ‘si te vi, ni me acuerdo’. Ya lo vemos llorando... Le han sugerido que analice como corresponde cualquier propuesta.

Farandulero Luis da palo a los que presumen de seguidores

Farandulero Luis les da palo a los que presumen de seguidores en las redes sociales y que por ello no conocen a nadie. “Se creen la gran cosa porque tienen seguidores, logrados a través de escándalos, y de paso se consideran celebridades. Cero humildad, cero empatía y cero de todo. Piensan que son intocables. Si les hackean sus cuentas, se quedan pelados. Cuando se mueran no se llevarán los seguidores, en el cementerio no hay egos ni divismo”, dice el comunicador digital.

Ánaly y Luisa, nuevo proyecto

Ánaly Bermeo y Luisa Delgadillo son buenas amigas, colegas y además fueron compañeras en RTS. Cuando Luisa tomó otro camino, mantuvieron la amistad y ahora preparan un proyecto juntas en el que han estado trabajando hace un buen rato: un pódcast. Ánaly continúa como presentadora de noticias de ese canal.

