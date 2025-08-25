Temblor en Ecuador hoy 25 de agosto: magnitud 4.4

El Instituto Geofísico informó sobre temblores en Esmeraldas, Shushufindi y Milagro en las últimas 48 horas

El sismo fue reportado este lunes 25 de agosto.

Un temblor de magnitud 4.4 se registró este lunes 25 de agosto en Ecuador, a las 13:10, con epicentro a 85.59 km de Esmeraldas, según reportó el Instituto Geofísico.

No fue el único movimiento telúrico en las últimas horas. El domingo 24 de agosto a las 15:33, un sismo de 3.0 de magnitud y 31 km de profundidad se localizó a 44.57 km de Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos.

Ese mismo día, a las 11:53, otro temblor de 3.8 grados de magnitud se produjo cerca de Milagro, Guayas, con 86 km de profundidad. Varios ciudadanos reportaron haberlo sentido.

Horas antes, en la mañana del domingo, se reportó otro evento sísmico en las cercanías de Alausí, Chimborazo, lo que generó preocupación en la población por la frecuencia de los movimientos en un mismo día.

