Michela Pincay se mantiene ausente de De casa en casa

Me pica la lengua. La presentadora pidió estar alejada de la palestra pública por el duelo que vive

Antes y después del fallecimiento de la hermana de Michela Pincay, Iesmín, la presentadora se ha mantenido ausente del programa De casa en casa. El gerente de producción de TC, Cheo Navarrete manifestó que ella todavía no tiene previsto volver al matinal. Lo más probable es que sea en un mes. “Pidió ausentarse de la palestra pública hasta superar el duelo”.

(Te invitamos a leer: ¿Por qué Galápagos es un imperdible en 2025? Aquí las razones que estás buscando)

Siempre el contenido de estos espacios exige mucha energía y buen ánimo. Michela y su hermana eran muy unidas y a través de las redes sociales sigue expresando su dolor. El golpe ha sido muy fuerte para la familia. Iesmín luchó contra el cáncer durante 15 años.

Harry Potter: El nuevo elenco recibe críticas racistas y HBO toma acciones Leer más

La Flaca se cortó el pelo

Desde que dio a conocer que padecía cáncer de ovarios, María Teresa Guerrero se ha mantenido muy activa en las redes sociales para contar lo que está viviendo. Ya empezó con el tratamiento de quimioterapias y por ello irá perdiendo el cabello.

La deportista no esperó mucho y cortó su larga y negra cabellera. No lo tenía tan corto desde los 15 años, pero consideró que era el momento de soltar en sus propios términos. “Cortarme el pelo fue un acto de preparación, de rendición y de poder. Porque sé que con los días, se irá cayendo. Y decidí anticiparme”, dijo. Con su nuevo look se la ve más joven y guapa.

Además confesó que los días 3 y 4 después de la quimio “fueron tan duros que no quiero recordarlos. Sentí que ya no era yo. Estoy intentando vivir este proceso con la valentía que puedo. Hay lágrimas y miedo. Pero también hay una fe que me sostiene y una gratitud inmensa por seguir viva, por seguir aquí, por poder seguir inspirando a otros con mi historia”.

El hijo de José Antonio se fue a Alemania

El comunicador José Antonio Sánchez y su esposa, la presentadora Ivis Vega, sienten el dolor por la separación de su hijo, Alejandro, quien se fue de intercambio estudiantil a Alemania. Solo son seis semanas, pero es el menor y el engreído de la pareja. Ellos saben que esos viajes le dan una visión diferente de la vida, lo harán madurar y siempre son enriquecedores en todo sentido.

Los diez años de Samuel

Carolina Jaume explota otra faceta en Noticias de la mañana Leer más

Los primeros diez años de la vida son únicos. Luego se va dejando la infancia y se va entrando a otra etapa. Samuel, el hijo de Liz Valarezo, ya los cumplió y la presentadora de noticias de Teleamazonas es una de las madres más chochas y orgullosas de la farándula local.

Le dedicó unas palabras a su nene: “Diez años que han sido los mejores de mi vida, es una bendición y regalo verte crecer, contigo aprendo cada día, me diste el título más hermoso y valioso, desde hace 10 años mi Samu, pintas de los más lindos y vibrantes colores mi vida. Me alegras con solo mirarte y llenas mi corazón con esos abrazos constantes”. Liz sabe que los hijos son solo prestados.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO