Carolina Jaume explota otra faceta en Noticias de la mañana

Generalmente, Carolina Jaume es parte de espacios de farándula o reality shows. El equipo de producción de Noticias de la mañana la invitó a participar para explotar otra faceta de la actriz, ya sea en los consultorios, en la cocina... Prefirieron que esté alejada de la farándula, es decir de la polémica (la que siempre atrae como imán).

El productor Mario Naranjo intenta limpiar su imagen. La tienen en la mira para las tardes. Existen proyectos, pero el visto bueno tiene que llegar de Miami, Estados Unidos. Allá deciden. En RTS todo se da a paso de tortuga. Lastimosamente, en Ecuavisa siempre han explotado lo mediático, el escándalo o el hecho de que ella nunca cierra la boca. Y Carolina lo ha permitido.

La hija de Carolina Jaume y Xavier Pimentel, Rafaella, está demostrando su carácter. Su madre dio unas declaraciones sobre su salida de Soy el mejor en las que dijo: “Lo mejor para ella (Rafaella) es que no sea expuesta en televisión, hay gente mala, esa gente tendrá que pagarlo con cárcel”.

Luego de aquello, la involucrada expresó en las redes sociales lo siguiente: “Nadie me ha dañado, nadie me causó traumas. No apoyo que estas personas sean metidas en la cárcel porque sería egoísta e irracional. Todos merecemos dejar el odio y el dolor. Este tipo de exposición que causa mi madre me hace más daño”.

Cuando Rafaella era una niña, sus padres podían controlar sus reacciones, o evitar que le llegue lo que decían la prensa y las redes sociales. Pero ya creció, de alguna manera tendrá acceso a los medios o no faltará la persona que le envíe el video o comentarios, incluso hasta con mala intención. Su progenitora, a su manera, trata de evitar que la dañen, pero ella prefiere que deje a un lado el odio y el dolor.

A pesar de su juventud, Rafaella le da cátedra de madurez, moderación y mantener todo bajo perfil a Carolina.

La franja nocturna no da los resultados esperados

Aunque la franja mañanera de RTS (con informativos y Noticias de la mañana) tiene contentos a los directivos y al equipo, no ocurre lo mismo con la franja nocturna, pues no está dando los resultados esperados. Eso afecta a La Noticia, emisión estelar, con Analy Bermeo. Cuando este se inicia, el televidente no está enganchado como antes. Hablando de ese noticiario, deberían ponerle un compañero a la presentadora.

Cinthya Coppiano mejoró

Cuando un talento está bien dirigido, los resultados son obvios. Cinthya Coppiano estuvo una temporada en Los Hackers (como moderadora) y fue objeto de críticas y burlas. Ahora está (por un par de semanas) en De casa en casa y su desempeño es totalmente diferente. Claro que son dos espacios con conceptos opuestos y la presentadora fue parte de ese matinal de TC (por el 2011), conoce cómo es ese trabajo, mientras que la farándula era nueva para ella. La diferencia está en la dirección. Se puede sacar lo mejor o lo peor.

