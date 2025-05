Harry Potter: El nuevo elenco recibe críticas racistas y HBO toma acciones

Las comparaciones no se hicieron esperar para el nuevo elenco.

La plataforma Max anunció al esperado elenco infantil que dará vida a los personajes principales de la nueva serie de Harry Potter. Los elegidos son Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. Con edades entre 11 y 12 años, los tres jóvenes actores fueron seleccionados tras un extenso proceso de audiciones que incluyó a más de 30.000 postulantes. Sin embargo, lo que debía ser una celebración del talento y la diversidad juvenil rápidamente se convirtió en un campo de batalla en redes sociales. La razón: el aspecto físico de Hermione.

¿Quién es Arabella Stanton, la nueva Hermione Granger?

Arabella Stanton, es una actriz británica, quien ha sido el blanco inmediato de ataques por parte de una parte de los usuarios de internet que no toleró que el nuevo rostro de Hermione no sea una persona caucásica. A pesar de que su elección se basa en su talento, carisma y experiencia teatral, ha protagonizado Matilda en el West End y fue narradora en Starlight Express, muchos usuarios en redes sociales dirigieron comentarios violentos y racistas en su contra.

Expresiones como “fueron por la Hermione negra” o “va a ser divertido cuando le digan ‘sangre sucia’ en la segunda temporada” circularon en X (antes Twitter), dejando en evidencia una incomodidad que no responde a argumentos narrativos, sino a prejuicios raciales.

Polémica en HBO por el nuevo Snape en Harry Potter: fans critican la elección Leer más

¿Qué hizo HBO para proteger a los niños de los ataques raciales?

Esta violencia llevó a HBO a desactivar los comentarios en la publicación oficial del elenco. La periodista Marjori Haddad fue contundente en su crítica a este comportamiento: “HBO desactivó los comentarios en el anuncio del trío de la serie de Harry Potter porque una horda de idiotas estaba descontenta con el aspecto físico de una niña. El covid no fue suficiente", escribió la creadora del portal de marketing, redes sociales y cultura pop Weplash.

por q hermione es negra? https://t.co/7i0yzZltO0 — Epocalipsis (@oidelgrito) May 27, 2025

Así es la carrera de Arabella Stanton

Con tan solo 11 años, Arabella Stanton ha acumulado una destacada trayectoria en la escena teatral británica. Su interpretación en Matilda the Musical fue elogiada por la crítica, y su capacidad vocal y escénica la llevó a ser parte de otras producciones de alto perfil. La elección de Stanton como Hermione no fue una decisión improvisada, sino el resultado de un proceso riguroso que buscaba no solo actores con talento, sino capaces de sostener una franquicia durante una década.

La propia J.K. Rowling ha defendido en el pasado representaciones diversas del personaje de Hermione, como ocurrió en 2016 cuando una actriz afrodescendiente la interpretó en la obra Harry Potter and the Cursed Child en Londres. Aun así, el anuncio de Stanton reactivó un debate en el que la raza se convierte, injustamente, en motivo de exclusión.

Harry Potter: Nuevos detalles de su serie para HBO Leer más

La serie de Harry Potter aún no se estrena y ya enfrenta una tormenta de críticas raciales

La nueva serie de Harry Potter se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de HBO y Warner Bros. Esta producción intenta hacer una adaptación fiel a los siete libros originales, dividida en múltiples temporadas, con una década de duración proyectada. Sin embargo, el casting diverso —que incluye también al actor Paapa Essiedu como Snape— ha generado una reacción viral que expone los límites de la inclusión en la cultura pop.

Lo preocupante es que esta reacción se dirige especialmente hacia una menor de edad. A diferencia de actores adultos con mayor respaldo mediático, Arabella Stanton ha sido expuesta a una avalancha de comentarios ofensivos por existir en un espacio que históricamente ha sido reservado a una representación blanca.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!