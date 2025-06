Carlos José Matamoros vuelve a Combate: Emiliana Valdez le dice “este es tu lugar”

La presentadora Emiliana Valdez en la inesperada despedida de Carlos Scavone (el viernes 13 de junio) lloraba a moco tendido por el compañero que se marchaba de Combate.

Y la noche del lunes 16, cuando todavía el ‘muerto no se había enfriado’, recibía a Carlos José Matamoros con las palabras: “este es tu lugar”. Previamente (en la rueda de prensa) le echó flores destacando su trayectoria y experiencia. Es el más bacán.

Dicen que la lengua castiga. En noviembre del 2024, cuando expresó (supuestamente en broma) que no sabía quién era el presentador, no se imaginaba que iba a compartir con él en la pantalla de RTS. Y menos imaginó que se iban a comer la pizza de la paz.

“Lo hizo bien para ser la primera vez que trabaja conmigo, me sorprendió gratamente. Tiene para explotar y la madera”, comentó el llamado Rey del Prime Time sobre su compañera.

El estilo del nuevo presentador: natural, divertido y con cancha

Se nota la cancha del presentador en los reality shows, conecta con el público y con los competidores. Se divierte y eso lo transmite. A diferencia del actor, quien aunque hizo su mejor esfuerzo era muy acartonado. Eso fue evidente desde la primera temporada, pero la producción insistió en mantenerlo, lo que hizo que nadie lo extrañara el lunes.

Sin embargo, el peso del espacio no puede caer solo en Carlos José ni en ningún presentador. Ellos son los que ponen la cara, pero la esencia de Combate son las competencias, las que no se sienten como en temporadas pasadas. Tras la pandemia, los presupuestos no son los mismos.

Carlos Scavone pasa la página y promociona su masterclass

La vida sigue y no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Carlos Scavone promociona en redes sociales su masterclass Tu imagen de 0 a 100, todo comunica, que ofrecerá en julio. Una puerta se cerró, otras se abren.

¿Está agotado el formato de Combate? La opinión de un experto en farándula

Para el comentarista de farándula, Stalyn Ramos "cambiar de animador es solo un parche para curar un problema de fondo. Combate y los reality shows de competencia cumplieron su ciclo en la TV ecuatoriana y de varios países de América Latina. Los reality de fuerza ahora son llevados a pruebas extremas donde se demuestra fortaleza atlética. Para volver a convertir a Combate en un programa éxito deben recuperar la esencia de los participantes que sin ser atletas se la rifaban por ser populares cargando llantas, escalando muros… pero con la intención de conseguir un espacio en la TV”.

