Otro accidente de Eduardo Andrade: Se cayó y se fisuró dedo gordo del pie izquierdo

El nombre de Eduardo Andrade ha sonado mucho durante los últimos días porque supuestamente es uno de los candidatos para ocupar el lugar de Carlos Scavone (quien se despidió el viernes 13 de junio) en Combate.

(Te invitamos a leer: Combate: Tras la salida de Carlos Scavone llega el nuevo presentador

Cuando se consultó al presentador (que ya fue parte del reality de RTS) sobre su retorno al programa manifestó: “Para nada, es otro el que vuelve”.

Mientras aumentaban los comentarios de su participación, Eduardo durante un paseo en bicicleta, el domingo 15 de junio, Día del Padre se cayó y se fisuró el dedo gordo de su pie izquierdo. “Por casi nada me lo fracturo, caí mal por proteger mi mano lastimada, el peso se fue al pie y a las caderas”, expresó.

Otro accidente

El 30 de abril por otra caída que sufrió durante una excursión en la Amazonía debió ser operado. Entonces le colocaron dos placas de titanio en la muñeca izquierda.

Cuando el presentador se accidentó en abril. Archivo

A pesar de lo ocurrido, el lunes 16 de junio estará en BLN por los 11 años del espacio. “Iré con mi muletita. En noviembre del 2011 me quedé sin piernas hábiles por seis meses porque me caí mientras bailaba en el escenario de Baila la noche. No quise quedarme en casa y animé en silla de ruedas. Mi familia me llevaba”, recuerda.

Hace contenido de viaje

Recientemente estuvo en Cuba, donde fue retenido temporalmente por la policía de aduana en el aeropuerto de La Habana por llevar un dron, el cual se lo quitaron hasta su regreso a Ecuador. Además visitó las playas de Curazao.

Una de sus actividades es hacer contenido de viaje. Por ello ha visitado algunos países de América, Europa y Asia.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!