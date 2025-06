Combate: Tras la salida de Carlos Scavone llega el nuevo presentador

Una frase popular dice: “a rey muerto, rey puesto”. El viernes 13 de junio de manera inesperada se despidió Carlos Scavone como presentador de Combate y según la directora del reality, Jennifer Nájera el lunes 16 de junio se conocerá a la persona que ocupe su lugar.

El actor llegó a este programa de RTS en la temporada (El regreso del rey) el 15 de abril del 2024 tras haber estado en Soy el mejor durante tres años. Era su debut como presentador y volvió en 2025 en Batalla suprema.

Durante los dos años que el espacio de competencia ha estado al aire, primero a las 18:00 y luego a las 20:00 se ha dicho que la audiencia no ha sido favorable y se ha criticado el desempeño de Carlos Scavone como presentador. Ya que se considera que carece de la experiencia para manejar situaciones y coanimar, además es sobreactuado.

La versión oficial

La versión oficial, según Jennifer Nájera es la siguiente: “No pasa nada, el lunes el programa sigue con un nuevo presentador y una nueva historia que contar. Carlitos tiene un tema profesional. Ya se lo estaba conversando porque había ciertos días en que él no iba a estar en el espacio. Obviamente no le podía dar permiso. Siempre me lo consultaba, le respondía que no y que lo cuadre para el fin de semana. Le dije que analice cuáles era sus prioridades. Ama el programa, pero también necesitaba avanzar con lo otro en lo que se quiere enfocar. Nos quedamos tristes, pero el show tiene que continuar, así es la TV. Se comunicó de manera oportuna. Lo hablamos en una noche, lo confirmamos al día siguiente y el viernes se despidió”.

Sin embargo, tras bastidores se conoce que su salida no fue su decisión y que debió haberse dado, desde la primera temporada en la que participó, pero se insistió en mantenerlo en la segunda. Esta decisión habría llegado tras un análisis del programa del que se desprendió un informe poco alentador.

¿Quién llega?

Los nombres que han sonado con fuerza tras la salida del actor para ocupar su lugar, son el de Eduardo Andrade y Carlos José Matamoros, quienes son parte de la historia del reality. Eduardo que tiene una agenda complicada por sus viajes y eventos se limitó a manifestar entre risas: “No para nada, el que vuelve es otro”.

Carlos José ha tenido enfermo a su perrito Kaiser el fin de semana. Otros a los que se los ha mencionado son Emilio Pinargote, quien afirma que no lo han llamado, y a Oswaldo Vargas.

EXPRESIONES consultó a gente de medio farandulero. El reportero Luis Conforme comentó: “Creo que debería regresar el rey del prime time, Carlos José. Ya conoce cómo se maneja el contenido, sabe manejarse en diferentes situaciones amorosas, de polémica, de tristeza... A diferencia de Scavone. Creo que fue la mejor decisión porque el público lo criticaba mucho. Es preferible que se prepare y entienda que la actuación es muy diferente a un reality. En este se genera de diferente manera”.

Añade el comunicador que también se debe entender que “la producción es libre de decidir en qué momento parar. Si más adelante se le da la oportunidad de conducir un programa similar ya sabe qué puede y no hacer. Carlos José aportaría mucho y haría una buena dupla junto a Emiliana Valdez".

Sin embargo, el comentarista Poncho Quintero considera injusta la salida de Carlos Scavone porque se "nota una vez más el desorden de producción que hay al aire y de manera interna. Me parece que anima bien, es bien parecido y gracioso. Creo que lo están sacando por envidias, frustraciones y resentimientos de algunos. El enemigo de Scavone nunca ha sido el programa, ni el público ni los fans. Espero que los presentadores no sean Carlos José Matamoros, ni Eduardo Andrade. Sabemos que no van a durar mucho, siempre terminan botándose de los programas. De ahí me gustaría cualquiera. Lo apoyaría. Necesitamos animadores nuevos”.

Jimar Vera, DT del equipo azul

Se acaba de dar el ingreso de Jimar Vera, como DT del equipo azul. Antes estuvo en BLN y fue separado de ese reality de OromarTV porque rompió reglas. Apareció en un reto de TC, sin autorización y luego rondó el matinal En contacto con la esperanza de ser el nuevo presentador. Ahí lo pusieron a competir con Isaac Delgado y Diego Spotorno.

Otra salida que generó sorpresa fue la de Yuribeth Cornejo, quien en ese informe se destacó que su perfil no iba con el concepto del espacio y que la gota que derramó el vaso fue cuando mostró los glúteos y con tomas poco apropiadas. Todo lo han analizado, incluso el perfil de los competidores.

¿Están en la mira? ¿Volverán las telenovelas turcas a ese horario?

