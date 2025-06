Gabriela Pazmiño Yépez encontró a su príncipe azul

La expresentadora Gabriela Pazmiño Yépez acaba de llegar de París, Francia, a donde viajó con su hijo Diego (14), quien participó en un campeonato de fútbol. Su hija mayor, Sarah Gabriela (20), se ha convertido en una influencer. Y a la menor, Martina (10), le atrae la actuación. Encontró a su príncipe azul en Luis Arturo Espín. Tienen planes de celebrar en familia el Día del Padre.

Recién llegó de viaje con su hijo…

Por segunda vez en el año lo acompañé a un torneo de fútbol. He visto mucho talento, por ello lo apoyo. En esta ocasión se fue con el Liceo Los Delfines. Quedaron campeones con su colegio, es arquero.

¿Heredó el talento para la pelota de su padre, el exjugador Diego Alarcón?

Es una fusión de talentos, porque yo jugué vóley. Tiene mucha destreza, buenos reflejos y no teme a las caídas. Pertenece al club Guayaquil City. Ser jugador de fútbol es el sueño de mi hijo, lo apoyo porque veo el talento y las ganas. Es muy comprometido, disciplinado con su entrenamiento, se cuida en la alimentación. Pero quisiera que a la vez estudie una carrera, que no descuide la preparación académica.

Su hija Sarah Gabriela ya es toda una influencer, al igual que las hijas de su tocaya Gabriela Pazmiño de Bucaram.

Sarah estudia Marketing y Transmedia. Siempre ha sido una buena alumna, responsable y organizada. Nunca he sido una madre que influya en sus decisiones. He tratado de darles libertad, pero con guía. Al principio le llamaban la atención los negocios internacionales, la nutrición y la arquitectura, pero finalmente se decidió por el marketing. Mientras que Martina (10) quiere ser actriz. Es muy avispada, no se le escapa nada y es muy detallista. Yo he sido más reservada y tranquila. En eso creo que ha salido al papá (Emilio Pinargote).

¿Con 20 años seguramente ella ya tiene un galán?

Lo tuvo, el chico me cayó bien. Pero ya no están juntos. La veía contenta y acompañada. Cuando terminaron estuvo triste un par de días, pero luego me dijo que no era para ella.

Ya tiene a sus hijos grandes. ¿Cómo se lleva con los padres de ellos?

En su momento se dieron ciertas situaciones. Yo tengo los poderes para salir con mis hijos del país, no debo pedir que les den permiso. Diego Alarcón está fuera, no tengo contacto. No vi un interés mayor en la crianza de sus hijos. Estuvo presente en escasos momentos. Aunque el padre y la madre estén juntos o separados, el rol con los hijos es aparte. Puedes estar con ellos, cumplir, preguntar o hacerte cargo de algo. No se dio nada de eso. En el caso de Emilio, está un poco más presente. No habla con Martina a diario, es solo algo parcial.

“La relación desde que empezó tuvo un tinte serio”



Usted prefirió mantener su relación en bajo perfil.

No la he ocultado. Luis Arturo no pertenece al medio. En 2025 subí sus fotos en mis redes sociales. Siempre quise formar una familia, pero con alguien que me haga feliz. No soy de las mujeres que están mostrando o exponiendo a diferentes personas. Para hacerlo necesitaba que todo se dé y fluya, estar lista y mis hijos también. Ellos solo han conocido a sus padres y ahora a él. No he llevado a casa a nadie. Está dedicado a la docencia, incluso tiene un colegio con su familia. Eso es lo suyo. Es divorciado y ahora que tengo una nueva pareja con tres hijos, veo lo que es realmente ser padre. Interesado todo el tiempo en el bienestar de los suyos.

Con su novio, Luis Arturo. Cortesía

¿Eso no ocurre con los padres de sus hijos?

Estoy viviendo la experiencia de lo que es un padre. Veo responsabilidad total y absoluta. Hemos acomodado nuestras agendas y horarios porque (Luis Arturo) ocupa su tiempo en su trabajo y con sus hijos. Los ve a diario y el fin de semana cuando le toca.

¿El Día del Padre lo celebrará en pareja y con sus hijos y los de él?

Justamente le toca a él compartir con ellos este fin de semana. Compartiremos todos. No sé si Martina pase con Emilio. Ya estuvieron juntos la semana pasada. Yo la dejo que esté con su padre, pero depende de si Emilio le escribe.

Al parecer halló a su príncipe azul luego de besar sapos. ¿Hay planes de formalizar esa relación, ya sea casándose o viviendo juntos?

Esta relación desde que empezó tuvo un tinte serio. Esas fueron sus intenciones. Siempre supe que era para construir algo. En mi caso, me parece bonito e importante, pero ya no considero que sea un requisito casarse para ser feliz. Estoy convencida de que se dará en su momento.

¿Qué la hizo identificarse con él?

Sus valores de hombre y de padre. Nunca he buscado o querido alguien que me resuelva la parte económica, pero sí quiero un hombre trabajador. Tuvimos mucha afinidad. Es tranquilo, sano, deportista, no tiene vicios.

Generalmente los hijos son celosos. ¿Cómo lo han tomado ellos?

Sarah dijo en una entrevista que ella me ve feliz y es lo que quiere. Siempre hemos sido felices juntos, pero esta es otra forma de amor y felicidad. Antes de compartir con Luis Arturo logré estar a gusto conmigo misma.

¿Puede volver a ser mamá?

Cuando tuve a Martina quise ligarme, pero no se dio. En ese momento tenía 31, ahora 41. No creo que sea lo que me hace falta, volver a empezar de cero, no sé. Lo dejo solo a una posibilidad.

Junto a Sarah Gabriela, Martina y Diego. Cortesía

”No vivo de pensiones alimenticias”



Recién llegó de Europa y se aproxima un nuevo viaje a Japón.

Me voy con mis hijos. Son los beneficios del negocio en el que trabajo. Hay otros viajes pendientes. Me dediqué a construir el futuro de ellos. Por esta razón molesta que digan que viajo porque vivo de las pensiones alimenticias. Si fuera así, no sé cómo viviría.

Trabaja en una empresa de bienestar en lo referente a salud y belleza. Cortesía

Usted ha sido un gran soporte para Luis Antonio Ruiz en sus enfermedades.

Nos conocimos en Teleamazonas. Yo estaba en deportes, él en noticias. Fue la primera persona que se me acercó a conversar. Somos inseparables. Siempre ha existido el cariño mutuo. Trato de apoyarlo desde cuando tuvo el cáncer. Ahora con la recaída y su operación en la cabeza, me asusté. Gracias a Dios ha vuelto a ser el de antes. Soy de pocos amigos: mi grupo del colegio, de la televisión, entre ellos Carlos Julio Gurumendi y Paúl Tutivén, además Alexandra, una amiga que vive en Canadá.

¿La TV dejó de interesarle? ¿La llamaron para la nueva revista de Teleamazonas?

Me encanta la TV, pero no puedo volver atrás por temas de tiempo. Me llamaron, pero no quiero comprometerme y luego no cumplir. Siento que el movimiento está en las redes sociales y en mi negocio en la industria del bienestar.

