Tensión entre Juan del Valle y su expareja Carolina Bravo genera polémica

Juan del Valle no se quedó callado tras declaraciones de su expareja.

El chico reality Juan del Valle, antes en Soy el mejor, ahora en BLN, explotó luego de que en unas entrevistas que le hicieron a su expareja, Carolina Bravo, en el programa de competencias de TC, lo mencionara y afirmara que era celoso, posesivo y machista. En pocas palabras lo hizo quedar mal.

Tras aquello el mencionado se manifestó en redes sociales y dijo que si quieren que él empiece a dar contenido, lo hará, revelando secretos de cada uno, incluido de los de arriba. Supuestamente la indirecta iba para el productor Christian Rodríguez.

Juan del Valle sostuvo que no quiere saber nada de ella, que la ha bloqueado y publicó unas llamadas que le hizo. A lo que Carolina respondió que estas no eran para aclarar sino para que cesen las amenazas hacia ella y su familia.

"No nos podemos defender porque somos mal agradecidos"

Este culebrón parece no tener fin, el competidor (quien antes mantuvo una relación con Yuribeth Cornejo) indicó que un productor y una ex intentan hacerlo quedar mal. “No nos podemos defender porque entonces somos mal agradecidos y poco hombre y hasta dicen que lanzo amenazas. No fui yo quien empezó, estaba tranquilo”. Además añadió que Carolina ha llamado a su mamá para justificarse, después de hablar mal de él en TV.

Juan y Carolina mantuvieron una relación, un secreto a voces en el canal, en el reality y que lo conocía la prensa rosa. Por inexperiencia, juventud y mil razones más, la bailarina toleró estar oculta, no se dio su lugar. En Soy el mejor aceptó que le jalaran la lengua.

"No tengo pronunciamiento"

Se consultó a Christian Rodríguez, a quien le han lanzado la indirecta y esta fue su respuesta “en esa pelea de faldas, no tengo versión ni pronunciamiento”.

La prensa dio su comentario al respecto, Dieter Hoffmann expresó: “Me parece nefasto y mucha falta de amor propio de ambos porque después de que Juan del Valle y Carolina Bravo mantuvieron una relación, ahora se están lastimando. Si la relación se acabó o no funcionó para qué salir en pantalla a decir intimidades. La gente dice que ella no lo supera”.

Para el reportero de Los Hackers “una acción genera reacción, por tal razón Juan no se iba a quedar callado, tampoco se ve bien que un hombre hable mal de una mujer, no es de caballeros, le molesta que usen su nombre para generar. Nunca hubo amor, ni aprecio y menos consideración entre Juan del Valle y Carolina Bravo, desde que empezó esta relación todo se manejó con misterio, bajo perfil. Juan jamás la oficializó o le dio el título de novia. No está siendo objetivo e inteligente al dar sus comentarios, se deja llevar por la ira, el enojo, el calor del momento pero cuando pase la tormenta verá que fue innecesario”.

"Juan siempre ha sido respetuoso"

Según el comentarista Christian Albán de Calientitos TV, “cuando algo viene de un reality para mí ya es un show armado. No lo critico, porque les funciona: los dos programas se benefician, se hacen virales, suben rating en la tele y revientan las redes. Arman debates entre fans como si fuera una guerra real... pero es puro ‘tira y afloja’ de pantalla. No se engañen: a ninguno de los dos les molesta el circo, porque ambos lo alimentan Esa relación me huele más que fue un guion que a amor verdadero. Hay reporteros que prefieren seguirles el juego”.

La productora Niurka Moncayo, de Viralizados opinó “a Juan del Valle siempre lo he conocido como un caballero. No pongo las manos al fuego por nadie, pero durante el tiempo que trabajamos juntos, nunca se mostró como una persona malcriada ni irrespetuosa. Rara vez se le veía molesto. Ahora, como pareja, no puedo opinar porque todos tenemos nuestras historias personales y, en la era de los reality shows, sacar ‘los trapitos al sol’ es una estrategia que suele aumentar la audiencia. Al final, el chisme entretiene, incluso a quienes dicen que no les gusta”.

