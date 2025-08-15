Christian Cueva vuelve a escena: ¿Será titular en el Emelec vs Técnico Universitario?

Cueva se integró con normalidad a la plantilla y aportó su energía en la antesala del partido ante Técnico Universitario

Christian Cueva regresa con alegría y liderazgo a Emelec, antes del partido contra Técnico Universitario.

Christian Cueva no solo es un mago con el balón en los pies, sino también el 'Aladino' que ha llegado a Emelec para encender la chispa del buen ambiente.

Después de superar una lesión en el muslo izquierdo que lo mantuvo alejado dos jornadas de la LigaPro 2025, el volante peruano ha vuelto con más fuerza que nunca, demostrando que su carisma es tan valioso como su talento en la cancha.

‘Aladino’ lideró el entrenamiento con bromas y gritos de aliento

El entrenamiento de este viernes 15 de agosto de 2025 fue una fiesta y Cueva, el anfitrión. Con sus gritos de aliento (“¡Vamos, muchachos!”) y bromas constantes, se convirtió en el protagonista del rondo.

“¿Estás listo, chamo?”, le soltó entre risas al venezolano Alexander González. Unos minutos después, Jean Carlos Quiñónez fue el blanco de sus chistes, y el peruano, lejos de burlarse, lo abrazó entre risas, contagiando de energía al resto del equipo.

Nadie se salvó, ni siquiera los experimentados Joao Quiñónez y Jaime Ayoví, con quienes mantuvo un divertido ida y vuelta. Esta conexión ha sido un respiro para el equipo, que se encuentra en la novena posición con 32 puntos, luchando por el último cupo al hexagonal final.

La baja de Castelli obliga a un cambio de esquema en Emelec

El regreso de Cueva es una gran noticia para el DT Guillermo Duró, quien no podrá contar con el delantero uruguayo Facundo Castelli por una inflamación en la rodilla izquierda.

Ante esta sensible baja, el estratega argentino planea un cambio de esquema, pasando del habitual 4-4-2 a un 4-5-1, dejando a José Angulo como único referente en el ataque.

En el mediocampo se espera un quinteto de lujo: Sergio Quintero, Alfonso Barco, Alexander González, José Francisco Cevallos y Maicon Solís.

Emelec pelea por clasificar al hexagonal final de la LigaPro 2025. MIGUEL CANALES

Cueva y Caicedo estarán en la banca listos para ingresar

Cueva y el defensa Luis Caicedo, quien también superó una lesión muscular, esperarán su oportunidad desde el banco. Con el partido del domingo 17 de agosto frente a Técnico Universitario a la vuelta de la esquina, el equipo ‘eléctrico’ sabe que no hay margen de error.

Luis Castillo, lateral izquierdo de Emelec, lo tiene claro: “Nosotros estamos concentrados, ellos tienen muchas falencias con el balón en los sectores de la defensa y mediocampo. Pero también hay que cuidarnos porque han marcado muchos goles de larga distancia”, aseguró.

