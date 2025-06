Renatta Mejía: "Ahora mi prioridad es otra, mi hijo"

Ser parte de los reality shows Combate y BLN nunca estuvo en sus planes. Renatta Mejía (26) nació en Galápagos y cuando tenía 17 años vino a Guayaquil para estudiar Psicología Organizacional. Desde 2022 está casada con Álex Games, a quien conoció por una amistad en común. Tiene un niño llamado Alessandro (de un año con cinco meses) y un emprendimiento de ropa deportiva (Renna).

¿Ser chica reality no era con lo que usted soñaba?

Mi prima (Dominic Holguín) participó en BLN. A mí se me presentó la oportunidad, mi historia no es rosada. Simplemente normal. Solo aproveché lo que surgió.

¿Aceptaría estar en un reality como La casa de los famosos?

Ya no. Son proyectos para mujeres solteras y sin hijos. Mi vida actual no me lo permite. Tengo un bebé que me necesita 24/7, así como mi esposo. No podría estar alejada de ellos o encerrada.

Muchos se arrepienten de haber estado en uno de estos programas.

Entonces yo era muy niña. Lo peor que me pasó es que me quedé callada, no supe defender mi nombre ni pararme firme. Tal vez aquello me pase factura en algún momento. Ahora ya no se me ocurriría. Si a estas alturas viene un patán a decirme algo fuera de lugar, lo ubicaría.

Los contenidos de los espacios de competencia

¿Alguna vez la obligaron a generar contenido?

Depende de cada persona. Nadie obligaba a un determinado contenido, a que saliéramos en tanga o que bailáramos de tal o cual manera. Lo que hacían es guiarnos o sugerirnos, no obligarnos, no nos ponían una pistola. Esa fue mi experiencia en ese entonces.

¿Comparte que Yuribeth Cornejo muestre sus glúteos (en Combate) solo para generar?

No soy nadie para opinar al respecto o criticar. Si eso le sirve para crecer, ¡bienvenido sea!

A Joselyn Encalada le han dado ‘harto palo’ por ser chica reality y presentadora de noticias al mismo tiempo.

Todos tenemos derecho a crecer profesionalmente, todos iniciamos desde un punto. Si evolucionó de esa manera, bien por ella.

“La maternidad es amorosa, pero difícil”

Generalmente la maternidad le cambia la vida a las mujeres.

Totalmente. He madurado, (ahora) planifico mi vida, antes no lo hacía. Tal vez porque ahora mi prioridad es otra, mi hijo. Pienso en ser ejemplo.

No existe un manual para ser madre, pero las primerizas la pasan un poco mal.

El único término para definirlo es ‘muy difícil’. Es muy amorosa la maternidad, pero si no se duerme bien, no se rinde en el día. Ya llevo un año y medio sin dormir. Siento que he vivido bien mis etapas y me siento realizada, creo que todo lo hice cuando debía. Me fui de farra, estudié, viajé, me casé, soy madre, he crecido en lo personal y profesional. Todo lo he hecho en el orden correcto. Me siento bien con las decisiones tomadas. He tenido errores en el camino, pero quién no.

¿Qué le dirá a su hijo cuando él crezca y la vea involucrada en algún conflicto de los que siempre surgen en los reality shows?

Depende de sus preguntas. Todos cometemos errores, cuando somos muy jóvenes somos inmaduros, no pensamos, pero aquello no me hace mala persona. Los que hemos pasado por un reality hemos tenido polémicas, amores, amistades… Estar en esos espacios me sirvió para enfocarme más en mi familia, para valorar lo real y también fueron una vitrina.

Quizá todavía es muy pronto para pensar en otro hijo.

No lo sé. A cada hijo hay que darle su tiempo. Tal vez un bebé más, pero hasta ahí.

Lanzó su línea de ropa deportiva. Álex Lima

”Luego de mi parto no encontraba ropa”



¿Seguramente el deporte le apasiona y por ello lanzó una línea de ropa?

Lancé una línea de ropa deportiva (Renna) porque, tras mi embarazo y parto, no encontraba casi nada para mí. Quedé algo gruesa, soy una mujer con curvas. Hice algo, lo mostré en redes sociales, me fue bien y me arriesgué. Estoy detrás de cada detalle de la colección.

Pero para lucir esos modelos tiene que predicar con el ejemplo…

No me considero deportista, soy una mujer normal. No soy de las que pasan horas en el gimnasio, me cuido por salud. Aunque conozco muchas disciplinas deportivas como las pesas, el boxeo, también he practicado tenis, buceo, apnea, básquet y hasta ajedrez, que requiere de estrategia, concentración y resistencia mental. Lo aprendí de pequeña y siempre lo he jugado. Bailé ritmos ecuatorianos también, cuando era niña y adolescente.

Galápagos en su corazón

¿Ya llevó a su bebé a Galápagos?

Ya lo llevé. Yo voy siempre, mi familia vive allá.

¿Alguna vez compartió con Lavinia Valbonesi de Noboa, primera dama del país, quien vivió en las islas?

Nunca. Ella va a otra isla, Santa Cruz. Yo soy de San Cristóbal. No son lo mismo.

¿Qué le diría a un turista que quiere conocer Galápagos?

Le diría que es un destino de excursión, que vayan preparados para eso. A los turistas les choca no encontrar bares, discotecas… porque es un destino para apreciar la naturaleza. Aprovechen aquello, porque para farrear hay otros destinos turísticos.

