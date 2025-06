Úrsula Strenge se somete a procedimiento médico para perder peso: ¿De qué se trata?

La presentadora Úrsula Strenge se sometió a un procedimiento médico para perder 15 libras de peso. No quería nada extremo como la manga gástrica (que reduce el tamaño del estómago) porque en su caso no es necesario.

Así que decidió colocarse el balón digerible. En diciembre del 2024 se adelgazó porque asegura que no comía nada. Su hija Camila presentó una trombosis venosa cerebral en noviembre pasado, lo que la mantuvo en terapia intensiva y por lo que ha sido operada en varias ocasiones. Aquello mantuvo a su madre al pie de su lecho.

Comía de forma desordenada

“Comía por ansiedad, de forma desordenada los últimos meses y tengo el hígado graso. Claro que hay que cambiar hábitos alimenticios, si no es reversible el efecto. He tenido un gran desorden alimenticio desde que estoy viviendo en Quito por la dolencia de mi hija”, indica.

Úrsula, además confiesa que ya tenía mucho tiempo sin hacer nada por su salud. “Algunas dietas no funcionaban, me hice exámenes y salieron algunas alertas. No me interesaba nada invasivo. Tragué una cápsula que la eliminaré espontáneamente. Los dos primeros días vomité lo que tomaba, era como que no toleraba. Al tercer día pasó. Debo comer sano. Siento poca hambre y mucha energía”.

La nueva operación de Camila

En una entrevista con EXPRESIONES comentó que su hija iba a ser operada en junio, pero la intervención se dio en mayo. “Camila evoluciona, surgió una complicación médica. Ingresó a cirugía y se pensaba que sería la última, pero el procedimiento no salió como se esperaba y debió volver al quirófano. Incluso estuvo en UCI por unos días. Pasamos un gran susto, ya está otra vez en casa y retomó sus terapias, demostrando su fortaleza y valentía”.

Durante los días de angustia prefiere desconectarse y rezar. Desde el año pasado, la presentadora vive en la capital de la República. Allá se reencontró con Michela Pincay (quien perdió a su hermana Iesmín) hace unos días. Ambas se dieron fuerzas.

Volvió a la TV

Es la presentadora de la cuarta temporada del programa de Teleamazonas Salud 360 junto a Patricia Terán. En este se ofrece información en salud, consejos de expertos y testimonios. Antes estuvo Mariela Viteri y se graba en Quito.

