Justin Bieber y Madonna emparentados con el papa León XIV

Una investigación publicada por The New York Times ha revelado una conexión inesperada entre el papa León XIV y varias figuras conocidas del mundo del espectáculo. El sumo pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost y quien fue elegido en marzo como el primer papa estadounidense de la historia, comparte ancestros con celebridades como Justin Bieber, Madonna y Angelina Jolie.

Los detalles del estudio genealógico

El estudio genealógico rastreó el árbol familiar del papa hasta los siglos XVII y XVIII, identificando un antepasado común: Louis Boucher de Grandpré, cuya descendencia se extendió desde Francia y España hasta Quebec, Canadá. A través de esta línea, también se vinculan al pontífice Jon Voight (padre de Jolie), la exprimera dama Hillary Clinton, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau e incluso el fallecido escritor Jack Kerouac.

Aunque el Vaticano no ha emitido comentarios oficiales, fuentes cercanas a la Santa Sede señalaron que estos descubrimientos no afectan los protocolos eclesiásticos. Sin embargo, no han pasado desapercibidos en redes sociales, donde los usuarios comentan con humor la posibilidad de que el papa tenga algo más que fe en común con las alfombras rojas.

La revelación añade un matiz inesperado al perfil de León XIV, cuyo pasado académico y clerical ha sido ampliamente cubierto desde su elección. Ahora, su linaje se convierte en un punto de conversación no solo en ámbitos religiosos, sino también en el universo del entretenimiento y la cultura pop.

