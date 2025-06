Érika Vélez: "No entendía las razones de mi cansancio y me sentía hinchada"

La actriz y presentadora Érika Vélez dio a conocer que padece el síndrome de Hashimoto (hipotiroidismo Hashimoto, una enfermedad autoinmune). Le costó aceptar el diagnóstico, además ya está medicada y debe hacer algunos cambios en su estilo de vida.

“Me mandaron a hacer unos exámenes. El endocrinólogo me pregunto quién en mi familia tiene hipotiroidismo y me comentó que tal vez mi mamá (Tatiana) lo padece porque es una dolencia hereditaria. Todo fue nuevo para mí. No entendía por qué sentía cansancio, estaba hinchada, si practico ejercicio y como sano. La vitamina D estaba en el piso”, cuenta.

No puede comer gluten. Está siguiendo una dieta con la guía de una experta en nutrición. “Hay alimentos que son agresores y mi tiroides no puede sufrir más. Estoy tomando un remedio para regular la hormona, me mandaron una dosis. Después me harán otras pruebas para ver si esa es la dosis adecuada o hay que aumentarla. También tengo el cortisol alto por estrés. Me han dicho que medite, pinte mandalas y lleve una vida más tranquila”.

Cuando se trabaja en TV, los horarios de alimentación son variados, según Érika.

Los síntomas pueden variar de leves a severos y pueden incluir fatiga, aumento de peso, estreñimiento, piel seca, caída del cabello, intolerancia al frío, dolores musculares y articulares, y problemas menstruales. Es más común en las mujeres que en los hombres.

Otros casos

No es la única famosa ecuatoriana que padece esta dolencia, Miss Universo Ecuador, Mara Topic y además la presentadora Vanessa Passailaigue. Esta última sostiene que “no se sabe los factores que la causan, pueden ser genéticos o las toxinas. Todo se inicia en el intestino, hay que cuidarse mucho para evitar otra condición que afecte nuestra salud”.

A Vanessa le diagnosticaron hipotiroidismo hace 14 años durante su segundo embarazo, “pero no sabía que el 80% era causado por el Hashimoto. De eso me enteré hace cuatro años cuando me sentía muy mal. Empecé a investigar y consulté a varios doctores, 8 o más. Pensé que era cáncer, es una condición con la que se puede vivir. Nos moriremos de viejitas o de otra enfermedad. Lo indicado es llevar una vida balanceada y una alimentación antiinflamatoria, lo más natural posible, no consumir nada procesado. Olvidarnos de las harinas, azúcar, dormir bien y evitar el estrés. Exige disciplina y compromete a modificar hábitos”.

Famosas internacionales

Algunas estrellas que han hablado sobre su hipotiroidismo de Hashimoto incluyen a Oprah Winfrey, Kelly Osbourne, Kim Cattrall, Jillian Michaels, Mary-Louise Parker, Zoe Saldana, Gigi Hadid, Brooke Burke-Charvet, Victoria Justice y Molly Sims.

