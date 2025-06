Mara Topic: "Es la primera vez que tengo un novio ecuatoriano"

El 26 de julio llegará a su fin el reinado de Mara Topic como Miss Universo Ecuador. En marzo de este 2025, la modelo, actriz, productora y Miss Grand Internacional 2019 cumplió 30 años. Volvió a enamorarse (aunque prefiere guardar en reserva el nombre de su pareja), prepara talleres para combatir el estrés y en beneficio de la salud mental y, posteriormente, tiene previsto congelar óvulos (un procedimiento que permite a las mujeres preservar su fertilidad para el futuro).

Fue elegida madrina de la comunidad LGBTIQ+ para el Festival del Orgullo que se celebrará el 28 de junio en Guayaquil, pero no asistirá por compromisos adquiridos previamente.

(Te invitamos a leer: Roberto Manrique en 'El Ansia': Secretos de su transformación actoral)

Durante la conversación con EXPRESIONES se sorprendió por algunas preguntas que se le plantearon.

"A mi exnovio ya lo perdoné"

Un año de aventuras, logros, vivencias…

Ha sido un año a disposición del país y en el que he tratado de dejar muy en alto su nombre. Representarlo bien, con mucho orgullo.

Siempre hay dos lados de la moneda.

Lo más complicado ha sido no dormir. Muchas noches no he podido descansar porque he estado de un lado a otro. En una ocasión acudí a un evento en Quito, de inmediato viajé a Miami. Apenas arribé a la ciudad me llevaron a hablarle a muchas personas. A veces necesitaba un poco de respiro.

Para ello se necesita algo de cancha…

Se necesita personalidad, vivencias que nos hagan sentir confiadas. Además yo he vivido fuera del país, la primera vez que me fui tenía 17 años.

Una reina siempre tiene una agenda muy apretada, así que el estrés de alguna manera es inevitable. ¿Aquello no complica su enfermedad (de Hashimoto)?

Claro que sí, este año he tomado mucho Birm para el sistema inmunológico. Además, es importante tener las herramientas para canalizarlo correctamente. Estoy preparando un taller (Diez minutos importan). Lo llevaré a las escuelas y colegios para que los jóvenes conozcan seis herramientas para combatir el estrés (que provoca muchas enfermedades) y además lograr una buena salud mental. Una de ellas es estar en el presente. Pensar en el futuro provoca esa ansiedad y pensar en el pasado hace que muchas veces nos deprimamos. Es necesario poner límites y es importante perdonar, pero de verdad, de corazón.

¿Ya perdonó a su exnovio (Giovanni), quien se ‘mandó a cambiar’ pocas horas antes de que se iniciara la concentración para el certamen?

(Risas) Está perdonado, le deseo lo mejor. Cuando hablamos de alguien y ya no nos duele, lo hemos perdonado. El perdón es algo de todos los días. Así vamos soltando. En mi taller, escribimos una carta en la que colocamos el nombre y lo que nos hizo sentir esa persona. Mi proyecto social lo lanzaré antes de entregar la corona.

“Estoy pensando en congelar mis óvulos”



Después de la finalización de su reinado, ¿cuál será el camino a seguir?

Creo que me moveré entre Ecuador y Estados Unidos. Aunque por ahora prefiero no viajar, lo hice mucho durante el reinado. Además estoy escribiendo un libro. No son mis memorias. Yo amo orar, considero que lo espiritual es importante para la salud emocional y mental. Mis amigas siempre me piden que ore por ellas. Prefiero en un libro plasmar oraciones para los 365 días del año. Muchas personas no saben cómo conectarse o hablar con Dios. Siento que se lo puede hacer en cualquier momento o lugar.

La mamá de Mariela Viteri en casa tras afección en el colon provocada por bacteria Leer más

Generalmente los jóvenes están alejados de Dios y mucho menos les interesa orar.

La oración me ha ayudado a tranquilizarme en un momento de estrés. Cuando éramos niños y a veces nos ocurría algo, buscábamos consuelo en nuestros padres. Ya como adultos, muchas personas buscan consuelo en adicciones, sexo o amistades peligrosas. La oración nos da ese consuelo, es Dios el que nos lo da.

¿Será el año de Nadia Mejía?

No sé si va a ganar, todas tienen la misma oportunidad.

Su hermano Jan Topic está vinculado a la política. ¿A usted le interesa?

No soy política.

“Estaba en un ayuno de hombres, solo enfocada en Dios”

El amor volvió a tocar las puertas de su corazón. Ahora se trata de un ‘producto nacional’.

Estoy enamorada de un ecuatoriano. Es la primera vez que tengo una pareja de mi país (risas). Nos conocimos por una asistente, no le ‘paraba bola’, yo estaba en un ayuno de hombres, solo enfocada en Dios. Escribía y no le contestaba. Un día le escribió a mi chaperona para decirle que me iba a mandar algo. Ella le tenía fe, se dio un acercamiento. Siempre decía que solo deseaba conversar conmigo, alegaba que si lo hacía, me iba a interesar en él. Así se dio. No comprendía cómo quería estar presente en mi vida, siempre estoy viajando, sin parar. No le importó.

(Te invitamos a leer: Antonella Moscoso: Con su vestido de novia quiere verse como una princesa)

Cuando son enamorados bajan la luna y las estrellas. Para muestra el novio anterior.

Era divino, pero creo que le dio miedo. No supo cómo manejar aquello. Simplemente decidió dejarme. Después me buscó en muchas ocasiones, pero no le contesté. El otro día llamé a mi pareja actual con el nombre de mi ex (con él mantuvo una relación de un año y medio).

Según la psicología, eso es un acto fallido (una acción que no se ejecuta como se pretendía conscientemente, pero que tiene un sentido inconsciente).

Mi pareja me preguntó si todavía sentía algo por el otro y que él no estaba conmigo para reemplazar a nadie. Le respondí que yo no deseaba que ocupe el lugar de nadie y que solo fue un ‘lapsus brutus’. Un día le preguntó a ChatGPT cuál es la mujer más deseada de Ecuador. Pensó que iban a mencionar a Érika Vélez, pero apareció mi nombre (risas).

Quico regresa con un circo a Perú Leer más

¿Qué diferencias existen entre los galanes ecuatorianos y los extranjeros, según usted?

Este chico es un hombre de Dios, cero machista y es ambicioso, pero en el buen sentido, porque esa palabra se la interpreta mal. Tiene hambre de crecer, superarse y de alcanzar el mundo, pero no para vanagloriarse. Es de detalles, en una ocasión me mandó un encebollado después de un día de trabajo (risas). Hace mucho tiempo no hago dieta, aunque evito el gluten o los lácteos por mi enfermedad. La otra vez me mandó un bolón de maduro.

El verde se ha encarecido.

(Suelta una carcajada). No sé si es por eso. Mantengo mi relación en bajo perfil porque mi vida ya está muy expuesta. Es bonito tener algo privado. Aunque también quisiera hacer contenido con él.

La reina de belleza tiene 30 años. Cortesía

No hubo crisis existencial

¿Luego del 26 de julio, los reinados serán historia en su vida?

No sé lo que pase mañana, nunca cierro puertas, solo abro. Si se cierra una puerta es porque Dios lo quiso. Feliz con lo que venga. Cada vez hay más reinados para mujeres con más edad. Yo parezco de 22 años.

¿La llegada de los 30 fue un drama existencial para usted?

Para nada, cero depresión. Si me dicen que aparento menos edad de la que en realidad tengo, así será.

¿Se ve como mamá?

Algún día. Estoy pensando en congelar mis óvulos. Quise hacerlo antes de entregar la corona, pero para esa fecha deseo verme regia. Ahora me estoy haciendo tratamientos de belleza, uso fajas, me inyecto enzimas para quemar grasa localizada. Nunca me operé los pechos, creo que se ve elegante no tener senos muy grandes.

Usted ha probado suerte en el cine…

Tengo un proyecto en Los Ángeles para dirigir un show en TV. Tal vez se dé en septiembre. Un año de mi vida le entregué a la serie La vida en tacones que nunca la vendieron. Yo era la directora y escritora.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!