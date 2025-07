Cien toneladas de basura recogida en Galápagos, desde 2017

Desde el año 2017, hasta en lo que va de este 2025, se han retirado tanto de las playas como del fondo marino de las islas Galápagos, 100 toneladas de basura, de las cuales el 86% fue basura plástica.

Te puede interesar En la vía Guayaquil - Playas hay riesgo nocturno por falta de iluminación

Estas limpiezas son llevadas a cabo por el equipo de guardaparques del Parque Nacional Galápagos, junto a voluntarios y aliados estratégicos, los mismos que, del total recolectado, han sumado las últimas tres toneladas de desechos durante una expedición a zonas remotas como en las islas Genovesa, Marchena y Darwin, hecha en este año.

Estos datos fueron expuestos por la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) en el VII Simposio de Investigación y Conservación en Galápagos, que se desarrolló del 14 al 15 de julio en el Centro de Convenciones Charles Darwin, en Puerto Baquerizo Moreno.

Emergencia vial: Daños en vías y derrumbes agravan situación en Loja e Imbabura Leer más

“Desde el año 2017 hemos hecho una recolección de 100 toneladas de basura, de las cuales el 86% fue basura plástica. Estos eventos de socialización, del trabajo que se realiza, nos sirve para entender, conocer e interrelacionarnos como ciudadanos, y formar parte de estos proyectos de limpieza que están en marcha”, mencionó en su intervención Edgar Masaquiza, técnico del Área de Calidad de la DPNG.

Los recolectores de desechos trabajan recorriendo, por ejemplo, en un solo día, hasta 37.2 kilómetros y recolectaron 317 sacos de residuos, que son casi 3 toneladas de desechos, entre los que se contabilizan hasta 25.456 botellas plásticas. Estas labores se realizan por dos veces al año.

Protección a las especies del archipiélago

La recolección de estos desechos marinos es una tarea muy importante, porque en dichas islas existen especies vulnerables como el piquero de patas rojas, lobos marinos y tortugas marinas, que pueden ingerir o enredarse en los residuos.

De acuerdo a lo explicado por el equipo técnico del Parque durante el encuentro, la mayoría de los desechos tienen origen externo, y provienen de actividades pesqueras o corrientes marinas que los arrastran desde zonas continentales.

El simposio reunió a más de 300 personas, entre expositores, asistentes y colaboradores, así como científicos de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ); investigadores internacionales de instituciones como la University of North Carolina at Chapel Hill (UNC); Universidad de the Sunshine Coast y James Cook University de Australia.

El objetivo de este encuentro, según un comunicado de DPNG, fue compartir a la comunidad científica y local los avances más recientes en investigación desarrollada en el archipiélago, incluyendo metodologías aplicadas, hallazgos actuales e iniciativas en desarrollo, que iban desde el trabajo en la limpieza de la isla y los nuevos descubrimientos como nuevas crías de iguana rosada, especie en crítico peligro de extinción.

Además, durante las dos jornadas de esta séptima edición, se presentaron 50 charlas científicas enfocadas en temas como conservación, cambio ambiental, biodiversidad, desarrollo comunitario y salud, estado de los ecosistemas marinos y terrestres del archipiélago.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!