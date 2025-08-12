Expreso
Kristy Noem, noboa South Park
La funcionaria, parodiada en la serie South Park, estuvo de visita en Ecuador el pasado 1 de agosto.Ilustración / CANVA

Kristi Noem: la 'mataperros' que visitó a Daniel Noboa y ahora es burla en South Park

Su reciente aparición en la popular serie animada reaviva el debate sobre la funcionaria de Trump que le disparó a su mascota

Puede sonar como un calificativo fuerte, pero es un hecho admitido e inmortalizado por ella misma en un libro. Kristi Noem, la actual Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se ha convertido en el foco de una intensa polémica que combina política, crueldad animal y, desde esta semana, la sátira de la serie animada South Park.

El escándalo, que ahora es viral, ocurre días después de que la funcionaria realizara una visita al país entre el 31 de julio y el 1 de agosto para reunirse con el presidente Daniel Noboa. Mientras en Ecuador se discutían acuerdos de seguridad, en Estados Unidos crecía el debate sobre su carácter, un debate que ahora ha sido servido al público masivo con el humor corrosivo de la televisión.

¿Por qué se dice que Kristi Noem es una 'mataperros'?

La historia no es un rumor, sino una anécdota que Noem incluyó en su libro "No Going Back", en 2024 para, según ella, demostrar su talante para hacer cosas "difíciles, desordenadas y feas" cuando es necesario. 

En sus páginas, narra cómo mató a Cricket, su cachorro 'ovejero' de 14 meses, por tener una "personalidad agresiva".

Tras arruinar una cacería y atacar a las gallinas de sus vecinos, Noem consideró que el perro era "inadiestrable" y "peligroso". En lugar de buscar un veterinario o darlo en adopción, eligió un camino más drástico. "Odiaba a ese perro", escribe en su libro antes de describir cómo lo llevó a una gravera y le disparó con un arma en la cabeza. Como si fuera poco, tras ese acto, procedió a matar de la misma forma a una cabra de su granja que consideraba "desagradable y mala".

Visita. La secretaria de Seguridad, Kristi Noem (centro), y el ministro John Reimberg, en Carondelet.

Trascendencia del acuerdo con EE. UU. genera dudas

La crudeza del acto fue tal que la polémica anuló sus aspiraciones de ser la compañera de fórmula vicepresidencial de Donald Trump en 2024. Sin embargo, su carrera no se detuvo; por el contrario, alcanzó uno de los puestos más altos del gabinete: el 25 de enero de 2025 fue nombrada oficialmente Secretaria de Seguridad Nacional.

Este nombramiento fue el que la catapultó como la cara de la política de mano dura migratoria del gobierno republicano. La controversia animal, por tanto, fue material de oro para South Park. En su más reciente episodio, la serie no solo satiriza las inhumanas "cuotas" que deben cumplir los agentes de migración (ICE), sino que retrata a un personaje inspirado en Noem que dispara a cualquier perro que se cruza en su camino.

La serie también satirizó "el excesivo" cuidado de la imagen física de Noem, burlándose de su rostro, aparentemente lleno de botox. De hecho, la única respuesta oficial de la funcionaria ante este crudo episodio de South Park fue quejarse de que la serie "se burla de cómo se ve una mujer", y que no pueden criticar su trabajo. No se refirió a las acusaciones de ser 'mataperros'. 

 La reacción de los creadores de la serie ante esta corta respuesta fue burlarse más, y colocaron la interpretación de Noem como foto de perfil de la serie, que actualmente está emitiendo nuevos episodios para su recién estrenada temporada 27. 

La imagen de "mataperros" contrasta directamente con el rol oficial que desempeñó en su visita a Ecuador. Como la máxima autoridad de la seguridad estadounidense, Noem se reunió con Noboa para discutir la crisis migratoria, destacando una reducción drástica en el número de ecuatorianos que llegan a la frontera sur, que bajó de más de 272.000 entre 2022 y 2024 a solo 3.428 en los meses recientes de la nueva administración.

