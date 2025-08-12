Alianza Lima vs. Universidad Católica: hora y dónde ver el partido de Sudamericana

Universidad Católica visita a Alianza Lima en busca de dar el primer paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Universidad Católica retoma este miércoles 13 de agosto, desde las 19:30, su camino en la Copa Sudamericana 2025 con el objetivo de mantener el invicto en el torneo y avanzar a los cuartos de final, instancia a la que no ha llegado en torneos internacionales.

El Trencito buscará ante Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, seguir siendo el equipo ordenado y contundente que sorprendió en la etapa de grupos del torneo, que le ayudó a ser líder del grupo B.

El técnico Diego Martínez destacó que “encaramos este partido con muchísima responsabilidad, teniendo en cuenta lo que nos jugamos. Estamos en un mejor momento que hace un mes o un par de meses, hemos recuperado a jugadores, nos hemos reencontrado con nuestro fútbol, con nuestra identidad, creo que nos llega el partido en un buen momento”.

El timonel de los santos ha logrado suplir la ausencia del panameño Ismael Díaz, goleador del equipo que fue transferido al León de México, con la efectividad de Byron Palacios, quien junto al panameño Azarías Londoño y al uruguayo Mauricio Alonso formará el triplete ofensivo en Lima.

Sobre la propuesta que presentará el Trencito, Martínez afirmó que “son los primeros 90 minutos de la serie, que hay que saber jugarlos de manera inteligente. Estamos muy comprometidos con poder hacer un buen partido y tener un buen resultado de cara a la revancha”.

Alianza Lima con tricolores y 'viejos conocidos'

Paolo Guerrero (c) y Eric Castillo (d) son piezas claves del ataque de Alianza Lima. CORTESÍA

Alianza Lima cuenta en sus filas con los tricolores Fernando Gaibor y Eric Castillo, que son titulares fijos en el esquema del DT Néstor Gorosito. También destacan los experimentados delanteros Hernán Barcos y Paolo Guerrero, exjugadores de Liga de Quito.

Precisamente para el duelo ante Católica, Gorosito recupera a Castillo y Guerrero, cuya ausencia se sintió en el campeonato peruano, donde el conjunto de La Victoria marcha en quinto lugar con ocho puntos, en cinco jornadas disputadas.

Pero pierde al zaguero Carlos Zambrano, expulsado en el último partido del repechaje ante Gremio, y su lugar lo ocupará Gianfranco Chávez, recientemente incorporado al club.

Datos claves del partido

Fecha: Miércoles 13 de agosto

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)

Transmite: DSports y DGO

