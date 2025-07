Carlos Scavone será padre: Estos famosos lo felicitaron

El actor y presentador ecuatoriano Carlos Scavone anunció públicamente que se convertirá en padre por primera vez. La noticia fue compartida a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotografías junto a su pareja, la doctora María José Viteri, y su mascota Olivita.

En la publicación, Scavone escribió: “Y esta etapa de mi vida se llama felicidad. Vamos a ser papás. Soy la persona más feliz del planeta. Te amo, mi amor @majaviteri. Tendremos la bendición más hermosa de este universo. Cuidaré de ustedes con mi vida entera, todos mis días”.

¿Quién felicitó a Carlos Scavone?

El anuncio generó múltiples reacciones de felicitación por parte de seguidores, colegas del medio artístico y fanáticos que han seguido su trayectoria en televisión, música y oratoria.

Entre las figuras públicas que comentaron el anuncio están el presentador Ronald Farina, quien escribió con humor: “¿Queeeee? ¿Cómo pasó? Bebé Carlitos tendrá un bebé. Felicitaciones Majo y Carlos, desde ya Dios los está bendiciendo enormemente. Esperando la llegada de Ronalito o Ronalita”. Por su parte, Carolina Jaume expresó: “Bebé, muero de amor por los dos. @majoviteri es una gran mujer. Que sean muy felices. Va a ser un muñeco o muñeca ese bebé. Desde ya es amado y esperado por todos sus tíos”.

La actriz Emma Guerrero también reaccionó: “¡Wowwwwwwwwwww! Felicidades Carlos y Majo ❤️ qué bendición 🙌🙌🙌 estoy feliz”, mientras que la productora de televisión Pili Navarrete comentó: “Soy la tía más feliz. Como se los dije ayer, los amooo y me tendrán siempre para lo que necesiten”.

Otras personalidades como Ana Paula, Gaby Pazmiño Yépez y Dayanara también se unieron a los mensajes de celebración. Esta última escribió: “¡Adiviné! Te lo dije cuando te vi en el cine y te reíste porque sí adiviné. Me derrito de amor. Felicidades, Carlitos. Que Dios bendiga tu familia”.

En redes sociales, los seguidores de Carlos comentaron que la gran ausente en felicitarlo es su expareja y amiga Érika Vélez.

La despedida de Combate

El intérprete, conocido por su paso como conductor del reality Combate en RTS, se despidió del programa el pasado 13 de junio. En su última transmisión en vivo dijo: “Qué difícil va a ser esto. Es mi último programa, pero quiero invitarlos a todos que estén conmigo. Sé que van a haber emociones encontradas. Los quiero muchísimo”. La salida fue calificada como una decisión personal que responde a nuevos proyectos.

Por su parte, la directora del programa, Jennifer Nájera, expresó: “Lo vimos surgir aquí. Podemos decir que Combate fue el programa que formó sus primeros pasos como conductor, como animador”.

La noticia de su futura paternidad llega en un momento de estabilidad en su vida personal. María José Viteri, su pareja, es médica especializada en nutrición y microbiota, y actualmente maneja una clínica, una escuela digital y una marca de suplementos. Ambos han compartido en entrevistas que tienen planes de formalizar su relación en 2025.

El nombre del bebé puede ser Enzo o Stella

En una declaración reciente, Viteri señaló que siempre quiso formalizar con Carlos. "Él tiene 33, yo 39. (Casarnos) creo que no puede pasar del próximo año. Desde que empecé a salir con Carlos fui clara, no iba a perder el tiempo. También me dijo que quería algo serio. Me quiere para ser su pareja para siempre, y yo igual. Nuestros futuros hijos tienen nombres. Si llega un varón me encantaría Enzo. Si es mujer, Stella. Carlos dice que no quiere que su hija lleve el nombre de una cerveza (risas), pero me parece divino".

Scavone continúa activo como orador y actualmente dicta talleres de desarrollo personal. Su nueva etapa como futuro padre representa una faceta distinta en su vida pública, que ha decidido compartir abiertamente con sus seguidores.

