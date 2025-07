Machaka: La autenticidad detrás de ser +593

Martín Proaño Baca ha logrado que su nombre artístico logre la viralidad, que quienes están activos en redes sociales, andan buscando. Machaka es el nombre al que responde musicalmente, y con el que lo comienzan a llamar en TikTok y Spotify.

Su vida artística empezó desde muy pequeño, influenciado por sus padres Francisco Proaño y Paulina Baca, ambos escultores, siempre estuvo rodeado creatividad y curiosidad por los elementos, la forma y el sonido. Aunque su vena artística afloró en su etapa colegial con el rap y el hip-hop, la parte lírica es parte fundamental de sus dos álbumes Illakuna (2017) y Pura (2019).

Desde el verano de 2024, Machaka ha registrado un crecimiento notable tras el lanzamiento de Milagro, que fue su primera canción en llegar a la lista viral de Spotify. Actualmente, su tema Las +593 lidera la lista de Los 50 más virales de Ecuador en la plataforma y forma parte del Top 50 de tendencias en plataformas como YouTube e Instagram.

Las +593 es una pieza que rinde homenaje a las mujeres ecuatorianas, utilizando expresiones locales y referencias culturales del día a día. La canción no busca emular sonidos externos, sino hacer que Ecuador se escuche con fuerza y autenticidad. Su propuesta musical mezcla cumbia y salsa de los años 80 con matices electrónicos y urbanos, logrando un estilo propio que conecta de forma directa y emocional con el público.

¿Qué sensación le da el estar entre las canciones más buscadas de Spotify?

Se siente efervescente. Estoy contento porque ha significado conectar con la gente, que escuchen la música. También el poder conectar con el sentido de pertenencia de la gente, en un momento en el que hace falta esto de manera colectiva. Ecuador no es solo la crónica roja, sino volver a lo que nos hace sentir orgullosos. Que sea eso lo que conecta con la gente es lo que lo hace más satisfactorio.

¿Cómo llega a conectar con la jerga, con las palabras para tratar de aterrizar esto en una canción? ¿Era necesario hacer eso para su música?

Bueno, la música, el arte y la vida se trata de la búsqueda de la autenticidad… Es un trabajo diario. Hay que quitarnos ciertas capas para encontrarnos con nuestra versión más transparente y honesta. En el arte es un punto clave y hay que hacerlo con cada cosa que promovemos artísticamente. Sin embargo, no creo que por ser un artista ecuatoriano deba hablar del ceviche o de las playas. Está perfecto si no. Pero, mientras más alineado esté a ti, mejor. Debe manifestarse de forma natural y no forzado. En mi caso viene de la forma más genuina de quién soy. Además, creo que está poco incluida la forma de hablar del espacio geográfico en el que habito.

Pero funcionó en otros países...

Hay algo que he notado como fenómeno en otros lugares, y por qué no hacerlo en Ecuador ahora. Lo vimos con Puerto Rico, en el que con la música urbana te proponía una jerga, una forma de rapear y hacer música, que comenzó a permear en todo el continente y todo el reguetón que comenzó a hacerse afuera simulaba este estilo. Y ahora todos comprendemos lo que dicen. Pasó lo mismo con lo hecho en Medellín, Colombia. Los países aledaños comenzamos a apropiarnos también. Pero yo no quiero hacer eso, el tener que hablar con algo que no forma parte de mí. Por eso, la búsqueda es hacerlo lo más a mi manera.

¿Cómo encuentras esa inspiración en la calle quiteña?

Es algo que requiere poca búsqueda. Nace de lo más natural, de cómo yo diría las cosas. Así es como encuentro términos que me funcionan en mi música y suena bacán. Así conecta con la gente que me rodea.

Más de su inspiración

¿Cómo cambian sus trabajos entre Illakuna y Pura, que son sus dos primeros discos?

Para mí el mundo del canto y la melodía eran un desafío. Entonces, como no lograba en el primer disco afinarme y ser melódico porque lo mío era rap. En el segundo también había algo más de canto. Pero también intentar mejorar sonoramente, porque yo soy el productor de todos mis temas.

Sus papás son escultores, ¿cree que su arte se refleja de cierta manera en la música que hace? ¿Hay similitud?

Hay un montón de cosas que te influencia y de seguro la actividad de mis papás lo hizo. Pero yo abordé el arte desde la música. Creo que si hay algo parecido es que fueron muy contemporáneos con muchos elementos locales.

Milagro y Las +593 son sus canciones más recientes ¿cómo nacen?

Son temas post pandemia. Ha pasado más de un año y medio desde que comencé a escribirlas. La última salió en mayo y ha gustado. El que funcionen en redes ha sido paulatino, es poco a poco que han sido encontrados estos dos temas. Ambas son parte del nuevo sonido que estoy buscando pero que tampoco quiero repetir.

Machaka de gira por Guayaquil y Madrid

El 16 de agosto Machaka cantará en un nuevo festival en Guayaquil. Se trata de la primera edición de Saca el Diablo desde su pausa tras la pandemia. En esta ocasión llegará a la Perla del Pacifico el 16 de agosto en una edición que ha sido denominada como Microsed. Este proyecto también llegará a España a finales de año. Las entradas ya están a la venta en www.buenplan.com.ec.

