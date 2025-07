Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ termina como repartidor en EE. UU.

Una mudanza, un divorcio y la necesidad de garantizar estabilidad económica para su familia llevaron a Andrés Felipe Martínez a replantear su vida lejos de las cámaras. El actor colombiano, recordado por su papel como Malcom Ríos en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, ahora trabaja como repartidor y conductor en Estados Unidos.

RELACIONADAS Conoce a las 19 candidatas de Miss Universo Ecuador 2025

Preventa de Shakira en Ecuador: ¿cómo comprar las entradas para el tour? Leer más

La trayectoria de Andrés Felipe Martínez

Con más de 20 producciones en su trayectoria, Martínez habló en el programa Lo sé todo sobre el giro radical que dio su carrera. Explicó que su salida del país estuvo marcada por momentos personales difíciles y la urgencia de nuevas oportunidades laborales. “Cuando yo llegué, me dijeron que conseguir trabajo era fácil, pero no fue así. A mí me tocó duro, me tocaba levantar cajas de hasta 100 libras que enviaban a Colombia y Venezuela”, comentó.

Tras varios intentos por encontrar empleo, logró estabilizarse como conductor en una empresa de transporte y repartidor. Desde hace dos años, ese trabajo le ha permitido sostener a sus hijos. “Recibir un cheque cada 15 días, eso no tiene precio. Gracias a eso puedo enviar dinero y darles de comer a mis hijos, y eso vale más que cualquier otra cosa”, agregó.

La actuación sigue siendo parte de su vida

Aunque se encuentra alejado de la televisión, no ha abandonado por completo su vínculo con la actuación. Actualmente participa en obras de teatro locales en Atlanta, donde reside, y mantiene el arte como un plan alternativo. Sin embargo, no ha manifestado intención de regresar a Colombia ni de volver a la pantalla.

Shakira en Ecuador 2025: estos son los precios de las entradas Leer más

Pasión de Gavilanes, emitida por primera vez en 2003, marcó a toda una generación de espectadores. Mientras algunos de sus actores continúan activos en la industria, otros, como Andrés Felipe Martínez, han encontrado nuevas formas de reconstruir su vida lejos del foco mediático.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!