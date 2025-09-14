Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Mike Albornoz, músico ecuatoriano, falleció.
Mike Albornoz, músico ecuatoriano, falleció.EXPRESO

El último adiós a Mike Albornoz será este domingo en Guayaquil

La música ecuatoriana pierde a uno de sus exponentes más intensos y auténticos

El mundo de la música ecuatoriana se prepara para despedir a Miguel Ángel Albornoz Freile, conocido como Mike Albornoz, cantante y compositor que marcó la escena del rock y pop nacional en los años 80 y 90.

RELACIONADAS

El artista, recordado por temas como San Viernes, Un balde de agua fría, Tus besos, No puedo olvidarte y Tu perfecta manera de amar, falleció el sábado 13 de septiembre de 2025, a los 60 años, tras complicaciones de salud que lo mantuvieron en cuidados intensivos.

Velorio y misa en Guayaquil

Los restos de Mike Albornoz son velados en la Sala Descanso #4 de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La misa de cuerpo presente se celebrará el domingo 14 de septiembre a las 11:00, y la inhumación está prevista a las 12:00 en el Cementerio General de Guayaquil, el mismo lugar donde, décadas atrás, grabó el polémico videoclip de su versión rock del pasillo Sombras.

Mike Albornoz

El último show de Mike Albornoz: Los 15 años de María del Mar Proaño en el diseño

Leer más

La esquela compartida por sus familiares incluye una frase que refleja su espíritu artístico: “Donde mueren las palabras, nace la música”.

Una carrera de riesgos y legado

Albornoz fue un músico que no temió desafiar lo establecido. Su interpretación rockera del clásico Sombras generó controversia en los 90, pero también abrió un debate sobre la reinvención de la música tradicional. Su carácter jovial, su cercanía con colegas y fanáticos, y su entrega en el escenario lo convirtieron en una figura entrañable dentro del espectáculo nacional.

Su último show fue el pasado 29 de julio en Alma Negra, durante la celebración de los 15 años de trayectoria de la diseñadora María del Mar Proaño, amiga cercana que lo despidió entre lágrimas: “Mi evento fue el último en el que cantó”.

RELACIONADAS

Tributos en camino

El mánager Cristian Murillo adelantó que se preparan tributos en memoria del artista, donde colegas y amigos interpretarán su repertorio como homenaje a una voz que acompañó a varias generaciones.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El Vaticano vibró con Karol G: música, fe y un show que iluminó Roma

  2. El último adiós a Mike Albornoz será este domingo en Guayaquil

  3. Reactivación de incendio forestal en San Juan provoca humo en el norte de Quito

  4. Asaltan móvil que iba a transmitir partido de Liga Pro en la vía a El Triunfo

  5. Así fue la llegada de alias Topo a Guayaquil tras ser recapturado en Tena

LO MÁS VISTO

  1. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  2. Comisión Anticorrupción denuncia a fiscal y a juez tras archivo de millonario caso

  3. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  4. Atrasos en devolución del IVA: qué puede ordenar la justicia y cómo impactaría

  5. Temblor en Ecuador hoy: Varios sismos se sintieron este 13 de septiembre

Te recomendamos