El último adiós a Mike Albornoz será este domingo en Guayaquil

La música ecuatoriana pierde a uno de sus exponentes más intensos y auténticos

El mundo de la música ecuatoriana se prepara para despedir a Miguel Ángel Albornoz Freile, conocido como Mike Albornoz, cantante y compositor que marcó la escena del rock y pop nacional en los años 80 y 90.

El artista, recordado por temas como San Viernes, Un balde de agua fría, Tus besos, No puedo olvidarte y Tu perfecta manera de amar, falleció el sábado 13 de septiembre de 2025, a los 60 años, tras complicaciones de salud que lo mantuvieron en cuidados intensivos.

Velorio y misa en Guayaquil

Los restos de Mike Albornoz son velados en la Sala Descanso #4 de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La misa de cuerpo presente se celebrará el domingo 14 de septiembre a las 11:00, y la inhumación está prevista a las 12:00 en el Cementerio General de Guayaquil, el mismo lugar donde, décadas atrás, grabó el polémico videoclip de su versión rock del pasillo Sombras.

El último show de Mike Albornoz: Los 15 años de María del Mar Proaño en el diseño Leer más

La esquela compartida por sus familiares incluye una frase que refleja su espíritu artístico: “Donde mueren las palabras, nace la música”.

Una carrera de riesgos y legado

Albornoz fue un músico que no temió desafiar lo establecido. Su interpretación rockera del clásico Sombras generó controversia en los 90, pero también abrió un debate sobre la reinvención de la música tradicional. Su carácter jovial, su cercanía con colegas y fanáticos, y su entrega en el escenario lo convirtieron en una figura entrañable dentro del espectáculo nacional.

Su último show fue el pasado 29 de julio en Alma Negra, durante la celebración de los 15 años de trayectoria de la diseñadora María del Mar Proaño, amiga cercana que lo despidió entre lágrimas: “Mi evento fue el último en el que cantó”.

Tributos en camino

El mánager Cristian Murillo adelantó que se preparan tributos en memoria del artista, donde colegas y amigos interpretarán su repertorio como homenaje a una voz que acompañó a varias generaciones.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!