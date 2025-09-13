Mike Albornoz, leyenda de la música ecuatoriana de los 80, falleció

La confirmación de la noticia la han hecho amigos y colegas del medio artístico en redes sociales

El mundo de la música en Ecuador amaneció con una noticia triste, este sábado 13 septiembre: el fallecimiento de Mike Albornoz, reconocido cantautor y figura del rock y la balada nacional de los años 80 y 90. La noticia fue confirmada a través de mensajes de despedida publicados por amigos y colegas en redes sociales, quienes lamentaron su partida y recordaron su legado.

Albornoz, nacido en Guayaquil en 1965, se dio a conocer con la agrupación E.A.S.Y., donde versionaba a bandas como Queen, Elton John y The Rolling Stones.

Su carrera en solitario lo convirtió en referente de la escena musical ecuatoriana, con éxitos como Mi perfecta manera de amar, que se transformaron en himnos generacionales.

Novela de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda será adaptada a serie de televisión Leer más

Mensajes de despedida en redes sociales

En Facebook, Francisco Echeverría escribió: “Descansa en paz amigo Mike Albornoz. Siempre fui tu fan bro, desde que te conocí en ‘EASY’. Éramos sólo unos niños. Gracias por tu música y por tu amistad. Siento mucho tu partida”.

En la red social X (antes Twitter), el periodista Juan Carlos Vergara expresó: “Que en paz descanse el gran músico ecuatoriano Mike Albornoz. Día triste”.

El exlegislador Alfonso “Pocho” Harb también lamentó su partida: “He recibido la noticia de la partida de un ícono de la canción en Guayaquil de los 80. Era sin duda en aquel tiempo el cantante de moda. QEPD Mike”.

El comunicador deportivo Diego Arcos se sumó a los homenajes: “Mike Albornoz ha partido, un artista sincero y entregado a su arte y la música. Adiós amigo, buen viaje y descansa en paz y con mucha música”.

El también artista Lalo Wong se unió a los homenajes: “Adiós a este amigo y gran artista”.

Uno de sus últimos mensajes

El propio Mike Albornoz compartió en sus redes, apenas el pasado 1 de junio, un pensamiento que hoy cobra un especial significado. Comentando sobre el impacto de su música en la vida de las personas, escribió: “Eso lo maravilloso de ser compositor!! Cuando la vida de las personas son marcadas por tus creaciones artísticas. Gracias a todos”.

Legado también en el teatro

Durante su carrera, Albornoz grabó varios discos y participó en producciones de teatro musical como Cats, El Mago de Oz y La Bella y la Bestia. Su estilo fusionó el rock clásico con baladas, y su presencia en el escenario lo convirtió en un artista de culto dentro de la escena nacional.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Mike Albornoz deja un legado musical que marcó a generaciones de ecuatorianos y que será recordado en cada acorde de sus canciones.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ