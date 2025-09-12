¿Quién reemplaza a Erika Vélez en MasterChef Celebrity? Ya hay nueva presentadora

La exMiss Ecuador da un giro en su carrera televisiva y reemplaza a Érika Vélez en el reality culinario más famoso del país

Virginia Limongi deja Ecuavisa y se une a Teleamazonas como la nueva presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador. El anuncio marca la salida de Érika Vélez del famoso reality culinario. Las redes ya reaccionan al inesperado cambio.

Sorpresa en la televisión ecuatoriana. Virginia Limongi, exMiss Ecuador y una de las caras más queridas de En Contacto en Ecuavisa, deja el matutino para asumir un nuevo reto en la pantalla chica: será la nueva conductora de MasterChef Celebrity Ecuador.

La noticia fue confirmada este viernes 12 de septiembre por Teleamazonas, a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida con un mensaje que no pasó desapercibido:

"🤩 ¡CONFIRMADO! Virginia Limongi 🫰 es la nueva presentadora de #MasterChefCelebrityEcuador 👩🍳✨ Bienvenida a #Teleamazonas y #MCC, la cocina más famosa del mundo, 'amix' 🫶👏".

¿Y qué pasa con Érika Vélez?

Este movimiento significa también el adiós de Érika Vélez, quien estuvo al frente del reality desde su lanzamiento y se ganó el cariño del público con su estilo cercano y carisma natural. Aunque no se ha pronunciado oficialmente sobre su salida, muchos fans ya la extrañan.

En redes sociales, las opiniones están divididas. Mientras algunos celebran el nuevo rumbo de Virginia, otros lamentan la partida de Érika.

Un usuario escribió emocionado: "Amix, qué feliz estamos por tu crecimiento! @virginialimongis siempre junto a ti ❤️👏👏👏".

Otra internauta agregó: "Elegante, culta y elocuente 😍". Pero también hubo quienes comentaron que el programa no será lo mismo sin Vélez, dejando claro el cariño que se ha ganado a lo largo de las temporadas.

Virginia Limongi: de reina de belleza a ganarse el corazón de los televidentes

Virginia no es nueva frente a las cámaras. Desde que ganó el título de Miss Ecuador en 2018, ha sabido construir una carrera sólida en la televisión. Su paso por En Contacto la consolidó como una presentadora carismática y cercana al público, y ahora está lista para un nuevo desafío: liderar una de las producciones más vistas del país.

Con este fichaje, Teleamazonas apuesta por refrescar el formato y atraer nuevas audiencias, mientras que los fans ya cuentan los días para ver a Virginia en acción en la famosa cocina de MasterChef Celebrity.

¿Cuándo comienza la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador?

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno, se espera que la nueva temporada llegue en los próximos meses. Lo que sí es seguro es que esta edición traerá sorpresas, nuevos rostros y mucho sazón.

