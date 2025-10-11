Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025: fecha, hora y dónde verlo

Este 15 de octubre Karol G se presentará en el desfile

La cantante colombiana se presentará en el desfile de lencería.

El desfile de ángeles más esperados del mundo de la moda está a punto de iniciar y ha preparado varias sorpresas para sus fanáticos.

Victoria’s Secret reveló oficialmente a los artistas que animarán su icónico desfile y entre ellos brilla con fuerza Karol G. La colombiana será una de las grandes protagonistas del evento, compartiendo escenario con la banda surcoreana TWICE, la leyenda del hip hop Missy Elliott y la cantante Madison Beer.

¿Cuándo y dónde verlo?

Se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre en la ciudad de New York a las 19:00. Se transmitirá en vivo en Prime Video, TikTok, Youtube e Instagram de la marca. En Ecuador, el desfile podrá verse a las 18:00.

TikTok: https://www.tiktok.com/@victoriassecret

Instagram: https://www.instagram.com/victoriassecret/

Youtube: https://www.youtube.com/@VictoriasSecret/featured

Con un mensaje contundente en redes sociales, Victoria’s Secret confirmó la participación de Karol G en su esperado desfile 2025. “Este año vamos con todo, y no es una promesa vacía”, anunció la marca al dar la bienvenida oficial a la superestrella colombiana al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show.

