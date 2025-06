¿Quién es el 'papasito' de Karol G? Es lo más buscado en TikTok

El actor estadounidense Danny Ramírez se ha convertido en uno de los nombres más mencionados en redes sociales tras su participación en el videoclip de Papasito, sencillo incluido en el nuevo álbum de Karol G, Tropicoqueta. Su rol como el galán romántico del video ha despertado elogios y curiosidad, especialmente entre el público hispano. El clip, dirigido por Pedro Artola, rinde homenaje al cine de oro mexicano y presenta a Ramírez como un elegante protagonista masculino que comparte pantalla con ‘La Bichota’ en una historia visual cargada de simbolismo. Hasta el momento, el video acumula más de 11 millones de visualizaciones en YouTube.

¿Quién es Danny Ramírez? Actor latino que trabaja con Marvel y HBO

Danny Ramírez nació el 17 de septiembre de 1992 en Chicago, pero tiene raíces colombianas por parte de su padre y mexicanas por parte de su madre. Se formó como actor en la prestigiosa Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York (NYU). Desde sus inicios en series como The Affair y Orange Is the New Black, ha construido una carrera sólida en cine y televisión. Ha interpretado a Joaquín Torres en Capitán América: Brave New World (2025) y será parte de Avengers: Doomsday (2026). Además, ha trabajado en la segunda temporada de The Last of Us y en Top Gun: Maverick junto a Tom Cruise.

Danny Ramírez en TikTok: tendencia con la canción de Karol G

El impacto del videoclip de Papasito ha trascendido YouTube. El propio Danny Ramírez publicó un clip en TikTok utilizando la canción, y rápidamente superó los 350 mil me gusta. El actor ha ganado una nueva audiencia gracias a esta colaboración, consolidando su posición como una figura emergente en la cultura pop latina y global.

Danny Ramírez y Karol G: química en pantalla y proyección internacional

La presencia de Danny Ramírez en Papasito no es solo un guiño estético. Su figura como actor latino en ascenso conecta con el concepto de Tropicoqueta, un disco en el que Karol G explora nuevos géneros y se proyecta a mercados internacionales. Esta colaboración representa un puente entre el cine y la música, y posiciona tanto al actor como a la cantante en un nuevo nivel de visibilidad. La combinación de su trayectoria en Hollywood y su identificación cultural con el mundo latino le otorgan a Ramírez un papel clave en la narrativa visual de Karol G.

