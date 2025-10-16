Expreso
YouTube confirmó la caída global y restableció el servicio en menos de una hora, sin explicar la causa del fallo.CANVA

¿Se cayó YouTube? Se reportaron fallas generalizadas el miércoles 15 de octubre

Más de 800.000 usuarios reportaron problemas para reproducir videos en YouTube, YouTube Music y YouTube TV

La noche del miércoles 15 de octubre de 2025, YouTube tuvo una caída global que afectó a cientos de miles de usuarios. El problema se presentó alrededor de las 20:00 (hora del Este), cuando usuarios de distintas partes del mundo reportaron dificultades para reproducir contenido en YouTube, YouTube Music y YouTube TV. La plataforma confirmó el incidente a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) y en su foro de soporte.

Según el sitio Downdetector, especializado en monitorear interrupciones de servicios digitales, más de 800.000 usuarios reportaron fallas en el lapso de una hora. Los videos no se reproducían o aparecían como inexistentes, aunque curiosamente los anuncios sí se mostraban con normalidad.

Respuesta oficial y resolución

YouTube
YouTube informó que estaba investigando el problema técnico y que el servicio fue restablecido poco después.GOOGLE SUPPORT

YouTube publicó un mensaje en sus canales oficiales indicando que estaban investigando el problema. Media hora después, anunciaron que el servicio había sido restablecido y que los contenidos deberían reproducirse con normalidad. No se ofrecieron detalles sobre la causa de la interrupción.

YouTube
YouTube confirmó que el problema fue resuelto y que los videos ya podían reproducirse con normalidad.GOOGLE SUPPORT
¿Qué hacer si YouTube no funciona?

La plataforma recomienda a los usuarios que aún experimenten problemas visitar su centro de ayuda o publicar sus inquietudes en el foro de la comunidad. También se pueden seguir actualizaciones en tiempo real a través de la cuenta Team YouTube en X.

iPhone 17 Pro Max

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en Ecuador?

La caída de YouTube el 15 de octubre evidenció la rapidez con la que se propagan los reportes en redes sociales. Aunque el servicio fue restablecido en menos de una hora, el incidente dejó en evidencia la necesidad de transparencia técnica y canales de comunicación efectivos ante fallos masivos.

