Glamour en el Victoria’s Secret Fashion Show de Nueva York

Una noche de moda y creatividad, reafirmando a Nueva York como una de las capitales indiscutibles del estilo y la reinvención

Nayeon, Jihyo, Tzuyu y Momo del grupo de K-pop TWICE en la alfombra rosa del Victoria's Secret Fashion Show

Desde su primera edición en 1995, el Victoria’s Secret Fashion Show se ha consolidado como uno de los eventos más emblemáticos de la moda mundial. Durante décadas, la pasarela combinó lencería de lujo, producción espectacular y la presencia de supermodelos que marcaron tendencia, conocidas como los ángeles de Victoria’s Secret. Cada año, el desfile fue un escaparate de diseños innovadores, música en vivo, coreografías impactantes y escenarios que rozaban lo cinematográfico.

Con el paso del tiempo, el show se adaptó a los cambios sociales y culturales, incorporando mayor diversidad de cuerpos, promoviendo el body positivity y enviando mensajes de empoderamiento femenino. Aunque enfrentó pausas y transformaciones, su legado se mantuvo.

Este año el desfile volvió a Nueva York con una mezcla de supermodelos legendarias, nuevos talentos y figuras que redefinen la moda contemporánea, consolidándose como un ícono de creatividad, estilo y visibilidad global.

El Brooklyn Navy Yard se convirtió nuevamente en el epicentro del glamour, recibiendo a celebridades y figuras influyentes para disfrutar de la pasarela. Estos son algunos de los atuendos más llamativos de la noche:

La modelo Beca Michie, de madre ecuatoriana, eligió un vestido largo negro con un escote asimétrico y sandalias de tacón de aguja, un conjunto que combinó sensualidad y elegancia con naturalidad.

El estilista Law Roach impuso su sello personal con un traje gris oversize, acompañado de zapatos del mismo tono y punta recta. Su inconfundible melena larga y un collar tipo choker completaron un look sofisticado y vanguardista.

La actriz estadounidense Serena Kerrigan destacó con un vestido corto negro de escote bardot, que dejaba los hombros al descubierto. Completó su look con el sofisticado Reina Clutch de Cult Gaia, un bolso de latón brillante inspirado en la silueta del busto femenino, con diseño abstracto y cierre superior, valorado en más de 900 dólares.

El modelo y actor Alton Mason llevó la elegancia a otro nivel con un traje tipo Dandy de corte sastre, combinado con una camiseta rosa de puños salidos que hacía juego con el pañuelo de bolsillo y la corbata del mismo color. Los aretes plateados y los grandes anillos aportaron un toque final de brillo y actitud.

El modelo Alton Mason en la alfombra rosa SARAH YENESEL

Momento para crear conciencia

En la alfombra rosa, el actor Dylan Sprouse, protagonista de la serie Suite Life of Zack & Cody, lució un pin en apoyo a la concienciación sobre la endometriosis, enfermedad que padece su esposa, la modelo Barbara Palvin, recientemente operada. Con este gesto, Dylan aprovechó la visibilidad del evento para generar empatía y abrir una conversación sobre una condición femenina poco abordada.

La modelo transgénero Aaron Rose Philip, de origen antiguo-americano, también deslumbró en la alfombra rosa, destacando por visibilizar su condición y promover la inclusión en la moda. Philip, quien vive con parálisis cerebral, ha roto barreras en la industria, demostrando que la elegancia y el talento no dependen de la capacidad física. Su participación envía un mensaje poderoso: la moda puede y debe ser diversa, celebrando distintos cuerpos y experiencias, y cada aparición suya contribuye a normalizar la representación de personas con discapacidad.

