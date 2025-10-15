Victoria’s Secret Fashion Show 2025: mira el desfile en vivo aquí

El icónico show de lencería regresa desde Nueva York con pasarela, estrellas y transmisión gratuita para todo el mundo

Victoria’s Secret 2025 se podrá ver gratis y en vivo en YouTube, Instagram y TikTok.

El glamour está de vuelta. El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se celebra este miércoles 15 de octubre en Nueva York, y promete ser uno de los eventos más impactantes del año. El desfile (que marcó generaciones con sus alas, supermodelos y shows musicales) regresa con una propuesta renovada, pero sin perder su esencia: belleza, diversidad y espectáculo de alto nivel.

¿Dónde es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El escenario elegido para esta edición es el Brooklyn Navy Yard, un punto emblemático frente al río East, en la ciudad de Nueva York. Tras su esperado regreso en 2023 luego de seis años de pausa, Victoria’s Secret reafirma su lugar en el mundo de la moda con un show internacional que ya está dando de qué hablar.

¿A qué hora es el desfile de Victoria’s Secret 2025?

La pasarela comenzará a las 19:00 (hora del Este de EE.UU.). Para que no te lo pierdas, te dejamos los horarios locales:

Ecuador, Colombia y Perú: 18:00

México: 17:00

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 20:00

España: 01:00 del jueves 16 de octubre

Antes del desfile: la alfombra rosa

Media hora antes del evento, podrás disfrutar de la "alfombra rosa", donde desfilarán las estrellas invitadas, celebridades y diseñadores. Esta previa será conducida por Law Roach y Zanna Roberts Rassi, y arranca a las 17:30 (hora Ecuador).

Horarios de la alfombra por país:

Ecuador, Colombia y Perú: 17:30

México: 4:30 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 7:30 p.m.

España: 12:30 a.m. del 16 de octubre

¿Cómo ver en vivo el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Por primera vez en la historia, el desfile se podrá ver en vivo y gratis online, sin necesidad de suscripción. La transmisión estará disponible a través de:

Instagram oficial de Victoria’s Secret

TikTok (@VictoriasSecret)

Canal de YouTube de Victoria’s Secret

Además, la alfombra rosa se podrá seguir en vivo desde Amazon Prime Video y Amazon Live, también sin costo adicional. Solo necesitas una conexión a internet y cualquiera de estas plataformas para verlo desde tu celular, tablet o computadora.

¿Qué modelos estarán en el desfile de Victoria’s Secret 2025?

El show de este año reunirá a varias de las supermodelos más reconocidas del mundo, junto con nuevas figuras del modelaje internacional. Entre las confirmadas están:

Adriana Lima

Candice Swanepoel

Gigi Hadid

Ashley Graham

Stella Maxwell

Barbara Palvin

Alessandra Ambrosio

Joan Smalls

Lily Aldridge

Anok Yai

Un verdadero dream team de la moda que hará historia en esta edición del show.

Un desfile que busca reinventarse sin perder su esencia

Desde sus inicios, el Victoria's Secret Fashion Show fue sinónimo de fantasía, empoderamiento y estilo. Hoy, en una nueva etapa, la marca apuesta por un formato más inclusivo, global y conectado con las audiencias digitales. Y esta edición 2025 parece tener todos los ingredientes para volver a brillar.

