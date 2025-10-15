Victoria's Secret 2025: fecha, horario y dónde ver el show en vivo
El desfile más glamoroso del año regresa a Nueva York con sus ángeles, estrellas y pasarela de alto impacto
El evento de moda más esperado del año ya tiene fecha, hora y pasarela lista. El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 vuelve con toda su magia este miércoles 15 de octubre, directamente desde Nueva York, y promete una noche llena de brillo, sensualidad y momentos inolvidables.
Sí, los ángeles de Victoria’s Secret están de regreso y con ellos, una lista de supermodelos, música, celebridades y una producción que busca dejar huella. ¿Lo mejor? Podrás verlo gratis y en vivo desde cualquier dispositivo.
¿Dónde será el desfile de Victoria’s Secret este 2025?
Este año, la icónica marca eligió un lugar con vista al skyline neoyorquino: el Brooklyn Navy Yard, un paseo marítimo con vibra industrial y mucho estilo en la Gran Manzana.
La edición 2025 marca el segundo desfile consecutivo tras la pausa de seis años que la marca tomó para reinventarse. Y todo apunta a que será un show inolvidable.
¿A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?
El desfile principal está programado para comenzar a las 19:00 (hora del Este de EE.UU.). Aquí te dejamos los horarios por país para que no te lo pierdas:
- Ecuador, Colombia y Perú: 18:00
- México: 17:00
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00
- España: 01:00 del 16 de octubre
¿Y la alfombra rosa?
Antes del show, se transmitirá la famosa "alfombra rosa", donde llegarán las celebridades, diseñadores y estrellas del momento. Esta previa estará conducida por Law Roach y Zanna Roberts Rassi, y comenzará a las 17:30 (hora Ecuador).
¿Cómo ver en vivo el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?
Este año no necesitas cable ni suscripciones. Por primera vez, el desfile se transmitirá gratis y en vivo a través de:
- Instagram oficial de Victoria’s Secret
- TikTok de @VictoriasSecret
- Canal de YouTube de la marca
- Además, la alfombra rosa se podrá ver en Amazon Prime Video y Amazon Live
¿Qué modelos estarán en la pasarela 2025?
Solo necesitas conexión a internet y listo: a disfrutar del espectáculo.
Este año, la pasarela se llenará de nombres que marcaron historia en Victoria’s Secret y de nuevas estrellas que están brillando con luz propia. Algunas de las modelos confirmadas son:
- Adriana Lima
- Candice Swanepoel
- Gigi Hadid
- Ashley Graham
- Stella Maxwell
- Alessandra Ambrosio
- Barbara Palvin
- Joan Smalls
- Lily Aldridge
- Anok Yai
Una mezcla explosiva de elegancia, diversidad y talento que promete robarse todas las miradas.
