Victoria's Secret 2025: fecha, horario y dónde ver el show en vivo

El desfile más glamoroso del año regresa a Nueva York con sus ángeles, estrellas y pasarela de alto impacto

La alfombra rosa del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 dará inicio al evento más glamoroso del año.

El evento de moda más esperado del año ya tiene fecha, hora y pasarela lista. El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 vuelve con toda su magia este miércoles 15 de octubre, directamente desde Nueva York, y promete una noche llena de brillo, sensualidad y momentos inolvidables.

Sí, los ángeles de Victoria’s Secret están de regreso y con ellos, una lista de supermodelos, música, celebridades y una producción que busca dejar huella. ¿Lo mejor? Podrás verlo gratis y en vivo desde cualquier dispositivo.

¿Dónde será el desfile de Victoria’s Secret este 2025?

Este año, la icónica marca eligió un lugar con vista al skyline neoyorquino: el Brooklyn Navy Yard, un paseo marítimo con vibra industrial y mucho estilo en la Gran Manzana.

La edición 2025 marca el segundo desfile consecutivo tras la pausa de seis años que la marca tomó para reinventarse. Y todo apunta a que será un show inolvidable.

¿A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El desfile principal está programado para comenzar a las 19:00 (hora del Este de EE.UU.). Aquí te dejamos los horarios por país para que no te lo pierdas:

Ecuador, Colombia y Perú: 18:00

México: 17:00

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00

España: 01:00 del 16 de octubre

¿Y la alfombra rosa?

Antes del show, se transmitirá la famosa "alfombra rosa", donde llegarán las celebridades, diseñadores y estrellas del momento. Esta previa estará conducida por Law Roach y Zanna Roberts Rassi, y comenzará a las 17:30 (hora Ecuador).

¿Cómo ver en vivo el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Este año no necesitas cable ni suscripciones. Por primera vez, el desfile se transmitirá gratis y en vivo a través de:

Instagram oficial de Victoria’s Secret

TikTok de @VictoriasSecret

Canal de YouTube de la marca

Además, la alfombra rosa se podrá ver en Amazon Prime Video y Amazon Live

¿Qué modelos estarán en la pasarela 2025?

Solo necesitas conexión a internet y listo: a disfrutar del espectáculo.

Este año, la pasarela se llenará de nombres que marcaron historia en Victoria’s Secret y de nuevas estrellas que están brillando con luz propia. Algunas de las modelos confirmadas son:

Adriana Lima Candice Swanepoel Gigi Hadid Ashley Graham Stella Maxwell Alessandra Ambrosio Barbara Palvin Joan Smalls Lily Aldridge Anok Yai

Una mezcla explosiva de elegancia, diversidad y talento que promete robarse todas las miradas.

