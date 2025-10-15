Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh tras 18 años de ausencia

La banda confirma el regreso de su primera vocalista y la salida temporal de Pablo Benegas, su guitarrista y compositor

La Oreja de Van Gogh compartió una imagen en el local de ensayo para anunciar el regreso de Amaia Montero.

La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles 15 de octubre de 2025 el regreso de Amaia Montero, su vocalista original, tras casi 18 años de ausencia. El comunicado, publicado en redes sociales y en su página oficial, también confirma la retirada temporal de Pablo Benegas, guitarrista y uno de los compositores históricos del grupo. La noticia llega justo un año después de la salida de Leire Martínez, quien lideró la banda desde 2008.

(Te puede interesar: Lizzo habla sobre su depresión tras su regreso a los escenarios)

La banda compartió una imagen en el local de ensayo y un mensaje cargado de emoción: “Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”. En el video difundido, se adelanta parte de un nuevo tema musical, señal de que el grupo trabaja en nuevas composiciones.

Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.



Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?



Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino. pic.twitter.com/luPndDYRfT — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 15, 2025

Salida de Pablo Benegas

Pablo Benegas se retira temporalmente de La Oreja de Van Gogh para dedicarse a su familia y nuevos proyectos. HOLA

El comunicado también informa que Benegas se retira temporalmente para dedicar más tiempo a su familia y explorar nuevos retos profesionales. Aunque seguirá formando parte de la banda, su ausencia marca un cambio significativo en la formación.

RELACIONADAS Mar Rendón y Johann Vera se reúnen con el nuevo elenco de MasterChef Celebrity

El anuncio coincide con el aniversario de la salida de Leire Martínez, quien expresó en entrevistas pasadas su incomodidad por las comparaciones constantes con Montero. Desde entonces, Martínez ha iniciado su carrera como solista, con varios sencillos publicados y una gira prevista para 2026.

Trayectoria y legado

Fundada en 1997, La Oreja de Van Gogh se consolidó como una de las bandas más exitosas del pop español, con múltiples premios como el Grammy Latino, MTV Internacional y Premios Ondas. Amaia Montero fue parte de ese recorrido hasta 2007, cuando decidió iniciar su carrera como solista.

La Oreja de Van Gogh inicia una nueva etapa con el regreso de Amaia Montero y la pausa de Pablo Benegas. El grupo promete compartir más detalles próximamente, mientras sus seguidores celebran el reencuentro con una voz que marcó época.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!