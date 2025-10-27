Sin más explicación, son Miranda!, mi amor: Así fue su concierto en Guayaquil

El grupo argentino cantó sus mejores éxitos en el Arena Park como parte del cierre de su tour Hotel Miranda 2025

El Planeta Miranda descendió sobre el Arena Park de Samborondón el pasado sábado 25 de octubre de 2025. Bajo una atmósfera galáctica teñida de rosa, y varios otros tonos llenos de brillantina, el dúo argentino Miranda!, conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, desplegó su inconfundible mezcla de pop electrónico, teatralidad y humor ante un público treinteañero que no dejó de cantar ni un solo verso.

El espectáculo, de dos horas de duración, formó parte de la gira internacional Nuevo Hotel Miranda!, una producción que combina nostalgia y vanguardia con guiños a sus colaboraciones más recientes.

Para quienes han acompañado a la banda en sus 20 años de trayectoria, fue como un viaje en el tiempo, no solo por los recuerdos construidos junto a sus canciones, sino también por las palabras que iban pronunciando y los artilugios que aparecían en las pantallas.

Probablemente, las nuevas generaciones que conocieron a Miranda! gracias a la viralidad de temas como Mejor que vos, junto a Lali, no logren imaginar lo que era grabar un disco compacto con una selección de canciones, tal como cantan en Uno los dos. Esa conexión con la cultura pop de principios de los 2000 marcó este show enérgico y melodramático.

Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! Bernardo Henriques// Cortesía

Talento ecuatoriano: Felipe Le fue parte del show de Miranda!

La velada comenzó puntualmente a las 20:30 con la presentación de Felipe L, vocalista de La Máquina Camaleón, banda ecuatoriana encargada del show de apertura. El músico interpretó los temas más reconocidos de su grupo y adelantó un par de composiciones inéditas que formarán parte de su próximo disco. Durante su intervención, anunció que lanzará un EP en un formato más suave, una propuesta más íntima que anticipa una nueva etapa en su carrera. El guayaquileño Álex Eugenio también lo acompañó en el escenario.

Una hora después, las pantallas del recinto se iluminaron con la imagen de un astronauta explorando un planeta rosa, metáfora visual del universo que Miranda! construyó para esta gira. Fue el prólogo perfecto para la entrada de Juliana y Ale, quienes aparecieron en el escenario con gabardinas doradas y lentes oscuros, que evocaban agentes secretos decididos a descifrar la diversión de la noche. Y lo lograron. La puesta en escena, marcada por efectos de glitch y estética Y2K, sumergió al público en un viaje visual que combinó ironía, fantasía y sensualidad.

El espectáculo fue un despliegue de groove y teatralidad. Los artistas realizaron seis cambios de vestuario sobre el escenario, manteniendo siempre la fantasía sin romper la magia entre cada transformación frente al público. Sus atuendos se basaron en una camiseta y pantalón negro, sobre los cuales agregaron capas, abrigos y sobretodos llenos de color y energía. En uno de los segmentos, ambos vistieron ropa negra con mangas blancas anchas, dotando de dramatismo las interpretaciones y reforzando la narrativa visual.

Tini y Danna: La amistad se afianza en la fiesta de cumpleaños de Paris Hilton Leer más

Cada bloque de canciones funcionó como un acto dentro de una obra pop: Juliana se transformó en una lámpara de sala durante Extraño, mientras que Uno los dos se convirtió en un dueto virtual con Emilia, proyectada en pantalla gigante mientras el dúo tomaba un breve descanso.

El concierto alcanzó momentos de euforia con los clásicos Perfecta y Prisionero, himnos del pop latino que levantaron al público del Arena Park. La energía colectiva se equilibró luego con instantes de introspección, como en Plutón, donde un enorme planeta rojo cubrió el escenario con luz escarlata, creando un ambiente íntimo que reflejaba la letra: “los planetas controlan mis sentimientos y emociones”.

En Fantasmas, el humor se impuso nuevamente: Juliana apareció con un saxofón de juguete, invitando a todos a participar en el juego y sellando uno de los momentos más espontáneos de la noche.

Me gusta, canción de Tini y Miranda Oriana Avilés// Cortesía

Las colaboraciones no fueron excusa para Miranda!

Las colaboraciones virtuales fueron un hilo conductor. Artistas como Tini y Nicki Nicole aparecieron en pantallas gigantes, recreando los duetos del álbum Hotel Miranda! en formato telemático.

Esta interacción digital reforzó todavía más la estética del espectáculo: una celebración de la nostalgia pop con una mirada tecnológica y lúdica.

En el entorno, la organización del evento fue impecable. Cuatro locales de comida y bebida rodeaban el recinto, garantizando comodidad y orden en todo momento. El público, integrado en su mayoría por adultos jóvenes, vivió el concierto como una fiesta colectiva: una mezcla de recuerdo, performance y conexión emocional.

Miranda! aterrizó en Guayaquil con una noche teatral y llena de nostalgia pop Leer más

El final del viaje llegó con Enamorada, Perfecta y Don, sus grandes clásicos. No hubo persona en el Arena Park que no los coreara.

Miranda! no se detuvo a conversar con el público guayaquileño durante la mayor parte del show; solo en la última canción agradecieron e interactuaron brevemente. Eso fue lo más sorprendente: su nivel de profesionalismo hace que parezca que su música saliera directamente de un disco. Definitivamente, son ‘Miranda!, mi amor’, como reza su eslogan.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!