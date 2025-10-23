Películas para 'maratonear' en Halloween 2025: Lo mejor del streaming

Estas son algunas de las películas más destacadas que ya puedes ver en línea para entrar en modo horror

Octubre llegó con una excusa perfecta para quedarse en casa, apagar las luces y dejar que el terror tome el control del televisor. Desde vampiros del sur profundo de Estados Unidos hasta maldiciones digitales y cuerpos que no son lo que parecen, las plataformas de streaming se llenan de historias oscuras y escalofriantes, ideales para una maratón de Halloween. Estas son algunas de las películas más destacadas que ya puedes ver en línea para entrar en modo horror.

Pecadores (HBO Max)

El vampirismo y el cine negro se fusionan en Pecadores, una historia que ha cautivado tanto a la crítica como al público.

Ambientada en el Misisipi de los años 30, sigue a los gemelos Smoke y Stack (Michael B. Jordan) en su intento por dejar atrás su vida criminal.

Pero el pasado no siempre se deja enterrar, y un antiguo mal acecha en las sombras dispuesto a reclamar sus almas.

Nosferatu (HBO Max)

Robert Eggers reinterpreta uno de los pilares del cine de terror en su inquietante versión de Nosferatu.

Thomas Hutter (Nicholas Hoult), un joven agente inmobiliario, viaja al remoto castillo del conde Orlok (Bill Skarsgård) para concretar una venta. Lo que comienza como una visita profesional pronto se transforma en una pesadilla gótica cuando Hutter descubre la verdadera naturaleza de su anfitrión: un vampiro inmortal que busca reencontrarse con su amor perdido, Ellen (Lily-Rose Depp).

La sustancia (Mubi)

Con una estética perturbadora y una crítica feroz a la obsesión por la perfección, La sustancia consolidó a Demi Moore como una figura del horror moderno. La actriz interpreta a Elizabeth Sparkle, una celebridad en declive que prueba una droga experimental capaz de generar una versión ideal de sí misma. Sin embargo, el equilibrio entre ambas identidades se vuelve imposible, y el resultado es una metamorfosis tan grotesca como adictiva.

Sonríe 2 (Netflix)

El mal vuelve a mostrar los dientes. Sonríe 2 amplía el universo de la exitosa cinta de 2022 con una historia que mezcla trauma, fama y terror psicológico. Esta vez, la maldición recae sobre Skye Riley (Naomi Scott), una estrella pop que intenta retomar su carrera después de una tragedia. Entre giras, entrevistas y luces de escenario, algo siniestro empieza a seguirla… y su sonrisa nunca fue tan inquietante.

Señorita Zombie (Disney+)

Desde Japón llega Señorita Zombie, una visión poética y sombría del fin de la humanidad. Escrita y dirigida por Sabu, la película se sitúa en un futuro en el que los muertos vivientes han sido domesticados como ayudantes del hogar. Cuando una familia adinerada contrata a una mujer zombie para servirles, las cosas parecen funcionar… hasta que ella comienza a recordar quién fue. Una historia de horror, empatía y redención en un mundo que ha olvidado lo que significa estar vivo.

