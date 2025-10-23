Amigos y colegas se suman a las condolencias por la muerte del hermano de Ren Kai

El cantante ecuatoriano Ren Kai atraviesa un momento familiar difícil tras el fallecimiento de su hermano menor, Ren Liang, quien permanecía hospitalizado. A través de sus redes sociales, el artista compartió un extenso mensaje de despedida en el que recordó su vida y su fortaleza frente a los desafíos que enfrentó desde joven.

El sentido mensaje de despedida de Ren Kai

“Desde que tengo uso de razón, siempre pedí tener un hermano. Mi mamá lo intentó incansablemente, y el 18 de enero de 2005 llegó a nuestras vidas el ángel más extraordinario: Ren Liang (Persona brillante). Si que iluminaste nuestras vidas”, escribió Ren Kai en su publicación. En su mensaje también evocó los momentos compartidos y la admiración que sentía por él: “Ore tantas veces para verte saludable, brillando en lo que eligieras hacer, porque incluso con tu discapacidad visual jamás dejaste de asombrarnos. ¡Cuánto te admiraba!”.

El intérprete expresó su dolor con palabras directas: “Y un día, lo que más temía se hizo realidad: recibir esa llamada… y enterarme de que te habías ido. No sabes cuánto me duele. ¿Por qué me dejaste? Mi Gang Ching Gun, mi Wu Xi Wu, cuánto te voy a extrañar”.

El velorio de Ren Liang se realiza en Parque de La Paz. El sepelio está previsto para este viernes 24 de octubre en el mismo lugar.

Estas palabras están presentes en su perfil de Instagram, en donde incluso borró todo tipo de publicación previa y cambió su foto de perfil por un crespón negro en señal de luto y respeto por su ser querido.

El apoyo de sus amigos y colegas

En redes sociales, colegas y amigos del medio artístico han enviado mensajes de apoyo y condolencias al cantante. Entre ellos se encuentran Maykel Cedeño, quien compartió escenario con Ren Kai en su más reciente canción Quédate, y otros artistas que han destacado la unión y cercanía entre los hermanos.

Con Maykel se sintió aún más especial, puesto que en uno de los vídeos que publicó con su hermano se los ve cantando junto a él. A Ren Liang también le gustaba la música.

La modelo Yamila Vanil también dejó su mensaje: "¡Eres y serás por siempre el mejor hermano!". Sus excompañeros de MasterChef Celebrity también escribieron mensajes de apoyo. Entre ellos Mar Rendón, Jhonta y Johann Vera.

Ñusta Picuasi, puso uno de los likeados: "Renki, hoy y siempre, que los recuerdos de amor te traigan paz, consuelo y fuerza. Entre las estrellas, su luz seguirá brillando. Un fuerte abrazo, Ren".

La conexión de Ren Kai con su hermano

En el último concierto de Ren Kai denominado Entre monos y dragones, Ren Kai había recordado públicamente a su hermano durante un momento emotivo. Invitó a una seguidora no vidente a cantar con él, quien le entregó una fotografía y una carta de agradecimiento. Entre lágrimas, el artista expresó: “Pocas personas saben esto, pero mi hermano, una de las personas que más amo en el mundo, también es no vidente, y poder tocar el corazón de alguien así es por lo que hago lo que hago”.

