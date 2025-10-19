Expreso
Allison Williams es Morgan y McKenna Grace es Clara en Regretting You.Paramount Picture// Jessica Miglio

A pesar de ti en cines: ¿Qué harías si tu esposo te es infiel con tu hermana?

Paramount Pictures, en colaboración con Constantin Film y Domain Entertainment, confirmó el estreno en Ecuador de A pesar de ti, adaptación cinematográfica del libro homónimo de Colleen Hoover. La autora, conocida por sus superventas, ha vendido más de 23 millones de ejemplares en todo el mundo. La película se estrenará en salas nacionales el 23 de octubre de 2025.

Dirigida por Josh Boone, responsable de Bajo la misma estrella, y escrita por Susan McMartin, la cinta está protagonizada por Allison Williams (Get Out, M3GAN) y Mckenna Grace (Ghostbusters: Frozen Empire, Gifted). 

La historia sigue a Morgan Grant, una mujer que se convirtió en madre a los 17 años, y su hija Clara, quienes enfrentan la pérdida de su padre y su tía tras un accidente. 

En medio del duelo, ambas descubren secretos que transforman su relación y las obligan a replantearse el perdón y los vínculos familiares.

¿Quiénes actúan en A pesar de ti?

El elenco incluye a Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald y Clancy Brown. La producción estuvo a cargo de Brunson Green, Anna Todd, Flavia Viotti y Robert Kulzer. 

El rodaje se realizó en Georgia, Estados Unidos, con Tim Orr en la dirección de fotografía, Brittany Hites en el diseño de producción y música original de Nathaniel Walcott, integrante de la banda Bright Eyes.

Póster de A pesar de ti
Póster de A pesar de tiCortesía

¿De qué se trata A pesar de ti?

El estreno de A pesar de ti marca la segunda adaptación al cine de una obra de Colleen Hoover, tras Romper el círculo, protagonizada por Blake Lively en 2024. 

La escritora continúa consolidándose como una de las voces contemporáneas más influyentes en la narrativa romántica y familiar, con historias que abordan temas como la pérdida, la reconciliación y la reconstrucción emocional.

La película busca conectar con el público a través de una trama que reflexiona sobre el amor y las segundas oportunidades. 

Con una fecha de estreno próxima a Halloween, A pesar de ti llega a las salas con una propuesta cargada de emociones y un elenco que reúne a figuras reconocidas de la industria.

