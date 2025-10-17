Ariana Grande y Cynthia Erivo invitan a una fiesta de halloween con 'Las Perdidas'

Las protagonistas de 'Wicked' extienden una invitación a los fans de la película. 'Las Perdidas' son el plato fuerte

Ariana Grande y Cynthia Erivo se preparan para una segunda entrega. 'Wicked: For Good' llega en noviembre.

Universal Pictures México, alista su fiesta de disfraces con una iniciativa que conecta las vísperas halloweenescas de octubre. Esta celebración temática busca poner en alto la película Wicked y promocionar su secuela, Wicked: For Good, cuyo estreno está previsto para noviembre.

Y como las grandes fiestas merecen invitaciones llamativas, esta no fue la excepción. Las protagonistas Ariana Grande quien interpreta a Glinda y Cynthia Erivo a Elphaba, dieron la bienvenida al evento, que va más allá de una simple fiesta de disfraces: contará con la participación especial de Las Perdidas, el trío formado por las influencers mexicanas Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, figuras reconocidas como símbolos de empoderamiento queer.

El anuncio, publicado el 15 de octubre en redes sociales, generó gran expectativa en la audiencia. Se trata de una mezcla única entre el mundo mágico de Oz y la arrasadora personalidad del grupo, famoso por su frase icónica: “Estamos perdidas”.

¿Cómo presentaron la invitación?

Las actrices también añadieron su toque de carisma al final, recreando la célebre frase al estilo hollywoodense. El video concluye con un divertido “Esperamos que esta vez no estén perdidas, perdidas, perdidas…”, mientras ambas mostraban expresiones de desconcierto.

La publicación hizo explotar X (antes Twitter), y entre los comentarios destacó la participación de Wendy Guevara, quien pasó de protagonizar un video viral en 2017 a consolidarse como un ícono de la cultura pop mexicana, ganando incluso La Casa de los Famosos México.

Para añadir más chispa al evento, se sumará una serie de actividades, entre ellas un concurso de disfraces temáticos, en el que se premiarán las mejores recreaciones de Elphaba, Glinda, el Hombre de Hojalata, el Espantapájaros o el León Cobarde.

Además, habrá presentaciones especiales, invitados famosos y espacios interactivos. Los portales fotográficos hacia Oz y otras sorpresas mágicas se cuelan a este mundo de fantasía.

