Ariana Grande y Ethan Slater: ¿Una relación que está llegando a su fin?

Ariana Grande y Ethan Slater, en el foco mediático, son una pareja marcada por conflictos y los retos de la paternidad

Ariana Grande y Ethan Slater, ambos forman parte del elenco de ‘Wicked’ y se los espera ver en la secuela de la película, ‘Wicked: For Good’.

La relación entre Ariana Grande y Ethan Slater, que comenzó en 2023 durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Wicked, ha sido objeto de intensa atención mediática desde el principio. Algunas fuentes han revelado varias complicaciones que han puesto a prueba su romance, especialmente en 2025.

La pareja se conoció en el set de Wicked en diciembre de 2022, pero fue en julio del siguiente año cuando los rumores de romance surgieron. Ambos fueron vistos en Disneyland, lo que coincidió con las separaciones de Ariana de su esposo Dalton Gomez y de Ethan de su esposa Lilly Jay, con quien se casó en 2018 y tiene un hijo de ahora tres años.

Rumores sobre infidelidades

Aunque fuentes afirmaron que Ethan y Lilly se habían separado dos meses antes de que él iniciara algo con Ariana, la secuencia de los hechos generaron acusaciones de infidelidad.

Lilly Jay, quien sufrió complicaciones graves durante el parto de su hijo, incluyendo depresión posparto, publicó un ensayo viral en el que criticó a Ariana y describió el dolor de perder a su esposo de la secundaria por una estrella de Broadway.

while ethan slater's wife was dealing with postpartum depression after being on the brink of death during childbirth, he was with ariana grande promoting wicked like if he didn’t cheat or wrong her not to mention ariana’s fans harassing her for living her reality… pic.twitter.com/3hMbnyXjhq — ‏ً (@ultravlcz) December 19, 2024

Esto desató un acoso masivo en redes sociales contra Lilly por parte de fans de Ariana, haciendo el drama aún más grande. Por su parte, Ethan admitió en una entrevista de GQ en 2024 que la crítica pública fue realmente difícil, ya que involucraba cambios grandes en su vida privada y especulaciones erróneas sobre sus seres queridos.

Según Page Six, no hay pruebas concretas de que Ariana causara la separación de Ethan y Lilly, pero el escándalo inicial dañó la imagen de la pareja y generó un pasado que quedará marcado.

Estilos de vida diferentes

Hace poco, algunos medios revelaron que la relación está en una fase difícil debido al contraste entre la vida rápida de Ariana, con giras como Eternal Sunshine, premios como tres VMAs en 2025 y el estreno de Wicked: For Good en noviembre, y la de Ethan, quien prioriza su rol como padre coparental de su hijo.

Ethan, conocido por roles como Bob Esponja en Broadway, según Cosmopolitan, se siente ahogado y agotado por el ritmo de Ariana, quien a sus 32 años está en un despegue profesional con su carrera. Fuentes dicen que él a veces se pregunta si debería haber calma en su mundo más quieto, acentando el contraste entre ambos artistas.

Además, Ariana tiene un historial de romances intensos pero cortos con Pete Davidson, Big Sean, Ricky Alvarez y Dalton Gomez. Lo que pone a prueba la larga duración de esta relación.

¿Cómo nacen los rumores de ruptura?

La pareja no ha sido vista junta desde abril de 2025 en un evento de Little Shop of Horrors, lo que ha alimentado especulaciones en redes como Reddit, en el que fans señalan la falta de publicaciones mutuas en cumpleaños o premiaciones.

Incluso en los VMAs de septiembre, Ariana asistió sola con su familia y no mencionó a Ethan en sus discursos, generando rumores de una muerte lenta en el romance. Sin embargo, Ethan desmintió esto con un post en Instagram felicitándola por sus premios, y fuentes confirmaron que siguen juntos y muy felices. Lo que demuestra que prefirieren mantener su vida privada.

El inicio de la gira de prensa para Wicked: For Good, en el que Ethan interpreta a Boq, podría agravar las tensiones, ya que ambos estarán atados al proyecto, pero con agendas que difieren.

Se habla de una reconciliación

Ethan también ha reparado su relación con Lilly Jay para la coparentalidad, lo que algunos interpretan como un signo de que extraña su vida anterior. Algunos resaltan que el hijo de Ethan, ahora con tres años, requiere más responsabilidad y necesita a sus padres presentes.

En diciembre de 2024, fuentes decían que eran inseparables tras el estreno de Wicked, y en enero de 2025, Ethan celebró la nominación al Óscar de Ariana. Pero para octubre, el destino final de la pareja parece game over para algunos.

