Dua Lipa canta en español ‘Héroe’ de Enrique Iglesias

El pasado 11 de mayo, Dua Lipa ofreció un vibrante concierto en el Movistar Arena de Madrid como parte de su nueva gira internacional, y uno de los momentos más aclamados de la noche fue cuando interpretó una canción en español.

La artista británica, conocida por su carisma y conexión con el público, rindió homenaje al cantante español Enrique Iglesias con su icónico tema Héroe.

“Estoy muy emocionada y un poco nerviosa por cantar en español”, confesó ante el público antes de iniciar la interpretación. Su actuación desató una ovación generalizada, convirtiéndose en uno de los instantes más comentados por los asistentes y en redes sociales.

Como es tradición en su gira, Dua Lipa dedica una canción especial a un artista local en cada país tal como lo hizo en Australia con AC / DC y en Nueva Zelanda con Crowded House.

Dua Lipa cantando Héroe de Enrique Iglesias es todo lo que necesitaba para empezar bien la semana pic.twitter.com/CNlaLmOwL6 — Óscar Ayala (@oscarayalava) May 12, 2025

Más detalles de su gira

La gira, que lleva el nombre de su tercer álbum, destaca por su impecable producción: una poderosa voz en directo, coreografías impactantes, múltiples cambios de vestuario y un repertorio lleno de éxitos diseñados para el baile, la emoción y la celebración. Además de Héroe, la artista interpretó algunos de sus grandes éxitos como Levitating, These Walls, Physical, Electricity y Happy for You, demostrando por qué es considerada una de las reinas del dance-pop actual.

El concierto reunió a más de 16.000 fanáticos, que corearon cada tema y vibraron con el espectáculo de la artista, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes del pop.

