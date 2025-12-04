Expreso
RACIMOS DE BANANO EN SEMBRÍO O PLANTACIÓN AGRÍCOLA |
Con Acuerdo Ministerial se flexibiliza el registro de plantaciones hasta diciembre de 2026.Archivo / Expreso

El registro de plantaciones bananeras sin permiso, se aplicará con multa previa

Un acuerdo ministerial marca las pautas para la formalización de cultivos no autorizados

Las plantaciones bananeras que, sin autorización, fueron sembradas hasta el 24 de noviembre de este año en el país, podrán ser registradas oficialmente, una vez que se haya pagado la multa correspondiente que, según la ley, es de 150 salarios mínimos vitales ($ 600 por hectárea).

El procedimiento fue definido en el Acuerdo Ministerial 132 firmado el pasado 3 de diciembre por el nuevo ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, que reforma el instructivo para aplicar la Ley de Comercialización de Banano y complementa el Decreto Ejecutivo que da paso a la formalización de cultivos, aprobado el pasado 24 de noviembre de 2025.

dinero

La liquidez y riesgo país llevan las tasas productivas a la baja

El decreto plantea que las siembras no autorizadas podrán registrarse hasta el 31 de diciembre de este año. No obstante el Acuerdo Ministerial amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026,  pero se tendrá que pagar un valor adicional de 10 Salarios Básicos Unificados esto es $ 4.700 más.

Una vez pagadas estas multas, se debe extender una solicitud, para su respectiva regularización, inscripción y registro del cultivo. 

Banano: Pagada la multa se inicia una inspección técnica

Según el acuerdo, una vez receptada la documentación por la Dirección de Gestión de Musáceas, se designará un técnico para que, en el término de hasta 10 días, realice la inspección técnica in situ georeferencial, "con la finalidad de calcular aproximadamente la edad fenológica de las plantaciones que fueron sembradas sin previa autorización; y, realice la constatación de la superficie solicitada en la base de datos del Sistema de Control Bananero; Catastro Bananero; y, herramienta satelital.

En el término de cinco (5) días desde que concluye la inspección, remitirá a la Dirección de Gestión de Musáceas, el informe de inspección in situ georeferencial que contenga de forma expresa el nombre del productor, la ubicación del predio, determinando el área de siembra no autorizada y mapa geo referenciado del predio, indicando el área de la siembra no autorizada, que estará relacionado al Formulario de Inspección in situ Georeferencial.

