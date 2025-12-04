Casa Ecuador estará ubicada en el Grand Prix de Abu Dabi: ¿Noboa asistirá?

Secretaría de Comunicación confirmó que el 4 de diciembre de 2025, Daniel Noboa estará en España como parte de su gira

El presidente Daniel Noboa emprendió una nueva gira internacional y uno de los destinos es Emiratos Árabes Unidos.

La Experiencia del Cacao-Casa Ecuador estará ubicada dentro de la zona de fanáticos del Grand Prix de Abu Dabi. Así lo informó la Embajada ecuatoriana en Emiratos Árabes Unidos, y hay que recordar que el presidente Daniel Noboa tiene presupuestado llegar al país en el marco de una nueva gira internacional.

(NO TE PIERDAS: Noboa: ¿qué busca en Europa y Emiratos Árabes y quién queda a cargo del Ecuador?)

En un comunicado difundido por dicha Embajada se informó que el evento “Experiencia de Cacao-Casa Ecuador, The Embassy of Nature” se desarrollará desde este 4 de diciembre de 2025 hasta el 7 de diciembre de 2025, entre las 10:00 y las 20:00.

RELACIONADAS Ocultar la información es la única política de Estado de Daniel Noboa

“Para acceder a Casa Ecuador es necesario contar con un boleto de acceso al evento deportivo Gran Prix de Abu Dabi F1 y deberán registrarse para participar en esta experiencia”, se lee en el comunicado difundido el pasado 2 de diciembre de 2025.

La nueva gira internacional de Daniel Noboa incluye España, Emiratos Árabes y Noruega Leer más

La gira del presidente Daniel Noboa

Mediante Decreto Ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará durante su viaje oficial internacional. El itinerario incluye su paso por España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega, entre el 3 de diciembre y el 11 de diciembre de 2025.

En el mismo decreto, Noboa estableció que en esa comitiva estarían “los ministerios, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuven al desarrollo de las actividades previstas”.

Asimismo, los viáticos y demás gastos que demanden estos desplazamientos se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a las que pertenezcan los integrantes de la comitiva.

¿Noboa estará en el Grand Prix?

La agenda de Daniel Noboa en Emiratos Árabes todavía no se ha hecho pública. La Secretaría General de Comunicación (Segcom) informó este 4 de diciembre de 2025 que el presidente de la República estará en Madrid, España.

En el país europeo, Noboa mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en España. Pero sobre su viaje a Emiratos Árabes, la Segcom indicó: “En cuanto a la agenda prevista en Emiratos Árabes Unidos, una vez confirmada, se informará oportunamente”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!