La nueva gira internacional de Daniel Noboa incluye España, Emiratos Árabes y Noruega

La agenda concreta y la lista de funcionarios que lo acompañarán no fueron reveladas

El presidente Daniel Noboa dispuso, mediante el Decreto Ejecutivo 238, la conformación de la comitiva oficial que lo acompañará en su viaje internacional previsto del 3 al 11 de diciembre de 2025. La agenda incluye visitas al Reino de España, Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Noruega, países considerados estratégicos para fortalecer las relaciones bilaterales y promover acuerdos comerciales.

Aunque aún no se ha detallado la agenda específica ni los nombres de los funcionarios que integrarán la comitiva, la Presidencia informó el 27 de noviembre que el propósito del viaje es sostener encuentros con autoridades y representantes de organismos internacionales, con miras a impulsar nuevos acuerdos, reforzar la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

El documento establece que los ministerios, secretarías y entidades del Estado que resulten pertinentes —según sus competencias y el contenido de la agenda presidencial— serán notificados por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete. Estas instituciones deberán participar en las actividades oficiales previstas durante el recorrido.

La canciller Gabriela Sommerfeld había señalado anteriormente que la escala en Emiratos Árabes Unidos será fundamental para consolidar acuerdos en áreas comerciales, de seguridad y de inversión con ese país.

Noruega y el Nobel de la Paz

El itinerario incluye la presencia de Noboa en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, programada para el 10 de diciembre en Noruega, donde acompañará a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

El decreto difundido este martes 2 de diciembre tampoco detalla quiénes conformarán la delegación oficial. Solo menciona que estará integrada por los ministerios, secretarías y entidades estatales que, según sus competencias y los objetivos de la agenda presidencial, contribuyan al desarrollo de las actividades previstas.

La información relacionada con las giras internacionales del presidente Noboa ha estado bajo observación en las últimas semanas. Entre el 18 y el 20 de noviembre, luego del revés sufrido en el referéndum impulsado por su administración, el mandatario realizó una visita oficial a Estados Unidos cuya agenda fue clasificada como reservada. Después anunció un nuevo desplazamiento al mismo país, aunque esta vez precisó que se trataba de un viaje de carácter personal.

Daniel Noboa y un viaje reservado a Estados Unidos

Según el decreto ejecutivo 235, firmado el 26 de noviembre de 2025, el jefe de Estado realizará un viaje oficial a Estados Unidos entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. En el documento constaba una comisión de servicios para la comitiva que lo acompañó.

Ese nuevo desplazamiento ocurre apenas una semana después del viaje “oficial” de tres días que Noboa cumplió a Estados Unidos entre el 18 y el 20 de noviembre, también en avión presidencial y con llegada y salida desde el aeropuerto de Teterboro, cercano a Nueva York.

