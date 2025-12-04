Cloud Dancer de Pantone: Por qué un blanco sereno es el color del año 2026

Pantone ha nombrado "Cloud Dancer", un blanco equilibrado y sereno, como el Color del Año 2026

Descubre el significado cultural de esta tonalidad, su aplicación en moda y diseño de interiores

El Pantone Color Institute declaró el color "Cloud Dancer" como el Color del Año 2026. Este blanco, de la referencia PANTONE 11-4201, posee un balance igual de sutiles tonos cálidos y fríos. La institución lo describe como un blanco "avelanado y equilibrado, imbuido de una sensación de serenidad".

La elección representa un giro hacia la quietud. Según Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del instituto, Cloud Dancer actúa como una "influencia calmante en una sociedad frenética" y simboliza el deseo colectivo de un "nuevo comienzo".

El proceso para seleccionar el color analiza tendencias culturales, políticas y de estilo. Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto, explicó a CNN que el nombre es fundamental. "En el instante que escuchas un nombre que describe un color, evocas una imagen de inmediato", afirmó. Para 2026, el equipo buscó un tono que evitara la frialdad asociada a los blancos más ópticos, los cuales pueden transmitir "esterilidad y aislacionismo".

Aplicación en moda y diseño

En moda, Cloud Dancer se vincula con siluetas volumétricas, tejidos fluidos y materiales naturales como las plumas. Tendencias recientes en alfombras rojas, como el vestido blanco con plumas de Diana Ross en el Met Gala o los diseños flotantes de Rosalía, anticipan esta dirección.

Para el diseño de interiores, el color ofrece "claridad sin frialdad" y "estructura sin severidad", según Eiseman. Funciona como un color estructural versátil que combina con madera, piedra y lino, y sirve como base para otras paletas.

Paletas complementarias para 2026

Pantone presentó dos esquemas cromáticos clave para acompañar a Cloud Dancer.

La primera paleta, "Powdered Pastels" (Pasteles Polvorientos), incluye tonos suaves y neutros que ofrecen transiciones sutiles. Los colores son Lemon Icing, Nimbus Cloud, Raindrops on Roses, Ice Melt, Peach Dust, Almost Aqua y Orchid Tint.

La segunda propuesta, "Light & Shadow" (Luz y Sombra), crea contraste al llevar a Cloud Dancer hacia sombras profundas y tonos velados. Los colores que completan esta gama son Veiled Vista, Baltic Sea, Golden Mist, Quiet Violet, Cloud Cover, Hematite y Blue Fusion.

Esta selección sigue la línea de colores reconfortantes de años recientes, como el marrón "Mocha Mousse" (2025) y el melocotón "Peach Fuzz" (2024). Cloud Dancer refuerza la búsqueda de sensaciones serenas, pero con un enfoque en la pureza, la luz y la posibilidad de un reinicio.

