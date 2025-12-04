¿Por qué cambia tu mente? Las 5 fases cerebrales que marcan tu vida

La adolescencia cerebral dura hasta los 32 y a los 66 comienza un cambio crítico

El envejecimiento cerebral no es un declive lineal, sino un viaje estructurado en cinco fases distintivas, marcadas por puntos de inflexión críticos a los 9, 32, 66 y 83 años. Un estudio pionero de la Universidad de Cambridge, publicado recientemente, ha cartografiado cómo se reconfiguran las conexiones cerebrales a lo largo de casi un siglo de vida, ofreciendo una nueva comprensión sobre el aprendizaje, la estabilidad mental y el deterioro cognitivo.

El mapa de la mielina: Así se trazaron las fases

La investigación, dirigida por la científica Alexa Mousley, analizó escáneres cerebrales de casi 4.000 personas, desde la infancia hasta los 90 años. El equipo se centró en la mielina—la capa aislante que acelera las señales nerviosas—y en el movimiento del agua a lo largo de las fibras neuronales, indicadores clave de cómo se conectan las diferentes regiones del cerebro.

“El desarrollo del cerebro es no lineal”, afirma Mousley. “En distintos momentos, se espera que el cerebro esté haciendo algo diferente”. Estos hallazgos podrían ayudar a explicar por qué ciertos trastornos de salud mental emergen en etapas específicas y establecer un punto de referencia para evaluar la capacidad cognitiva.

Las cinco fases del cerebro humano

Infancia a Niñez (0-9 años): La Gran Podra Sináptica: Contrario a la creencia popular, el cerebro se vuelve menos eficiente en esta etapa. Se produce una poda sináptica masiva: las conexiones menos utilizadas se eliminan para optimizar el circuito cerebral. Mientras, la materia blanca (con mielina) y la materia gris (neuronas) aumentan rápidamente, sentando las bases del aprendizaje y la memoria. Adolescencia Cerebral Extendida (9-32 años): El Pico de Eficiencia: ¡La adolescencia cerebral dura hasta pasados los 30! Esta fase culmina con la máxima eficiencia de conexión: el cerebro utiliza las rutas más directas para comunicarse. “Esto nos distingue como humanos”, señala Mousley. “Un desarrollo lento nos permite formar conexiones más complejas que otras especies”. Aclara que esto no implica un comportamiento adolescente, sino una maduración estructural. Adultez (32-66 años): La Meseta de la Estabilidad: Es la fase más larga y estable. No hay cambios abruptos en el cableado estructural. El cerebro entra en una meseta prolongada: las vías de comunicación se mantienen firmes y la personalidad y la inteligencia se consolidan. Envejecimiento Temprano (66-83 años): La Red Comienza a Segmentarse: A partir de los 66 años, la materia blanca se degenera más rápido. La red cerebral se vuelve más “agrupada”: las regiones se comunican bien en grupos pequeños, pero la conectividad global disminuye. Esta fase se correlaciona en otros estudios con un mayor riesgo de demencias e hipertensión. Envejecimiento Tardío (83-90 años): Fragmentación de la Red: En la última fase, la red se fragmenta aún más. Mousley lo compara con un sistema de transporte público que se desmantela: “Algunas rutas dejan de funcionar, y para llegar a un destino ahora necesitas múltiples transbordos”. Ciertas regiones se vuelven críticas para mantener la comunicación global.

¿Debo preocuparme al cumplir 66? La importancia de la individualidad

Los científicos son enfáticos: estas edades son promedios poblacionales, no hitos precisos para cada individuo. No sentirás un cambio abrupto el día de tu cumpleaños 66.

“Cada individuo no se sitúa justo en ese punto medio”, dice Richard Betzel, neurocientífico de la Universidad de Minnesota, ajeno al estudio. No obstante, estos puntos son importantes “Podrían ser un objetivo útil. Te da un pequeño empujón para reflexionar sobre tu salud cerebral al acercarte a una de estas transiciones”.

El estudio, más que un mapa rígido, es una brújula científica que ilumina el viaje de nuestro órgano más complejo, abriendo puertas a futuras intervenciones personalizadas para mantener la mente saludable en cada capítulo de la vida.

