Aquiles Álvarez dice que el Gobierno quiere “liquidar la Autoridad Aeroportuaria”

El alcalde afirma que el Gobierno busca intervenir la Autoridad Aeroportuaria y cuestiona oficios enviados desde el MIT

El alcalde de Guayaquil se ha referido al tema en enlaces radiales y rueda de prensa.

La tensión entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el Gobierno de Daniel Noboa escaló nuevamente por la situación de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG). Álvarez denunció que desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) existirían intentos de intervenir la entidad municipal, que administra un fideicomiso superior a 357 millones de dólares.

Durante su enlace radial, Álvarez mostró oficios enviados, aseguró, por el director jurídico del MIT, en los que se advertiría un intento de afectar la autonomía de la AAG. Uno de los documentos “amenaza con liquidar o disolver” la institución, mientras que otro ordenaría a la fiduciaria Fiducia “no ejecutar ninguna instrucción de la AAG ni mover un solo centavo”.

El alcalde aseguró que, al inicio de su gestión, la AAG tenía 313 millones de dólares, cifra que, según afirmó, hoy supera los 357 millones. “No vamos a permitir que algunos libres pensadores, con agendas propias, pretendan llevarse los recursos de los guayaquileños”, advirtió. Agregó que expondrá públicamente a quienes, a su criterio, intenten vulnerar competencias municipales.

Alcalde de Guayaquil alerta sobre análisis del Gobierno a la Autoridad Aeroportuaria Leer más

El pasado 12 de noviembre, Álvarez ya había alertado lo que considera una “señal de centralismo” por parte del Gobierno. En una rendición de cuentas informó que el MIT habría iniciado un proceso de análisis sobre la competencia de la Fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, entidad municipal encargada de supervisar el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

¿Por qué Aquiles Álvarez denuncia “centralismo” en el manejo del aeropuerto?

“¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Se van a meter a analizar las reglas para concesiones y después, con la excusa de proteger, terminar dando concesiones a dedo? ¿Queremos volver al Guayaquil del agua por tanqueros o al aeropuerto asqueroso de antes?”, cuestionó el alcalde, elevando el tono del reclamo político.

Álvarez también insistió en que no permitirá un retroceso en el modelo de gestión local y defendió el proceso de descentralización e incluso citó como ejemplo la gestión del exalcalde Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC).

La agenda es clara y nosotros lo veníamos anticipando.



Prioridad del gobierno: liquidar la Fundación de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y apropiarse de los fondos $357,600,000 de los guayaquileños.



Ahora tiene más sentido lo de Taura. Lo que también debería hacerles… pic.twitter.com/MelNbOscHj — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) December 4, 2025

“Si tenemos un país que aplica el centralismo, ¿a dónde nos vamos?”, expresó el funcionario.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!