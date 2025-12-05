Los gemelos Quintero del Arsenal: ¿Cómo llegaron y qué futuro les espera en Londres?

De la cantera de IDV hacia los 'Gunners', equipo de Piero Hincapié en la Premier League

Edwin y Holger Quintero, los gemelos de la cantera de Idv que ya fueron fichados por el Arsenal inglés.

Independiente del Valle sigue demostrando que es una de las mejores canteras de Sudamérica, siendo en club en donde salieron estrellas del fútbol internacional como: Moises Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Willian Pacho y ahora unas promesas del fútbol nacional como los gemelos Holger y Edwin Quintero.

Los 'gemelos del Valle' tienen apenas 16 años pero ya firmaron un pre-contrato el jueves 4 de diciembre con el Arsenal de Inglaterra. Dentro de dicho pre-contrato, se estipula que los Quintero se unirán a los Gunners cuando estos cumplan los 18 años de edad (en agosto del 2027).

Mientras tanto, los nacidos en Esmeraldas seguirán desarrollándose en las canchas de Independiente del Valle para continuar con su proceso de formación, el cual ahora contará con ayuda del equipo Ingles, los cuales van a monitorear su día a día, junto al desenvolvimiento de los gemelos dentro y fuera de las canchas.

¿Cómo juegan los Gemelos Quintero?

Nacidos en el 2009, los hermanos Quintero han brillado desde la sub-15 hasta la sub-19 de Independiente del Valle. Cortesía

Edwin Quintero, uno de los hermanos, se desarrolla como extremo por derecha pese a ser zurdo, ya que su juego se basa en el regate, velocidad y agilidad para adentrarse al centro de la cancha para asistir o rematar. El juvenil ya estuvo en la selección sub-17 y marcó dos golazos frente a Bolivia en el partido que la 'minitri' ganó 2-1 en el Sudamericano de la categoría el 2025.

El otro gemelo, Holger Quintero, también se desenvuelve en el ataque, pero su posición habitual es la de mediocentro ofensivo, más conocido como volante '10'. Su agilidad y visión de juego le permite pasar a los rivales y ser la conexión entre sus compañeros en el campo, toda pelota pasa por el, así como todo rival que lo intenta marcar.

Así juegan los gemelos

