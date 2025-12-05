Expreso
Ecuador
Los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol estarán pendientes del sorteo del Mundial 2026.cortesía

Sorteo del Mundial 2026: Estos son los bombos y los posibles rivales de Ecuador

La Tricolor se prepara para conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026

  • Redacción EXPRESO

La Tricolor y el pueblo futbolero ecuatoriano están expectantes ante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025, desde las 12:00, y contará con la participación especial de Rio Ferdinand (exjugador de fútbol) y Samantha Johnson (reconocida periodista deportiva británica).

Estos son los bombos y los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026

Mientras los cuatro bolilleros que contienen los nombres de 42 selecciones se alistan para lo que será una presentación diferente del 'ritual' que conlleva el sorteo del mundial, los nombres de los posibles rivales que podría tener Ecuador ya están sonando.

Desde potencias del fútbol mundial como pueden ser: Francia, España o Alemania; hasta selecciones que pisarán por primera vez una Copa del Mundo, como: Cabo Verde, Uzbekistán, Jordania y Curazao.

Ecuador
Ecuador espera a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026.GUSTAVO GUAMAN

Hay varios rivales en el bombo 1 que Ecuador ya enfrentó en citas mundialistas, Francia en el 2014, Paises Bajos en el 2022, México en el 2002 y Alemania en el 2006; muchas de ellas serán seguramente una prueba de fuego para saber de lo que está hecho el combinado de Sebastián Beccacece.

Así se dividen los bombos y los posibles rivales de Ecuador:

Bombo 1

  • México (Grupo A)
  • Canadá (Grupo B)
  • Estados Unidos (Grupo D)
  • Alemania
  • Argentina
  • Bélgica
  • Brasil
  • España
  • Francia
  • Inglaterra
  • Países Bajos
  • Portugal

Bombo 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Senegal
  • Japón
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Bombo 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Costa de Marfil
  • Túnez
  • Catar
  • Uzbekistán
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Bombo 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Nueva Zelanda
  • Haití
  • Repechaje UEFA
  • Repechaje UEFA
  • Repechaje UEFA
  • Repechaje UEFA
  • Repechaje Intercontinental
  • Repechaje Intercontinental

