Cómo le ha ido históricamente a Ecuador frente a Alemania, Costa de Marfil y Curazao

Este es el registro de la selección 'Tricolor' ante sus próximos rivales en la fase de grupos del Mundial 2026

Ecuador ya sabe a quienes enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Sus rivales serán: Alemania, Costa de Marfil y Curazao, un grupo con una potencia y dos selecciones que podrían dar la sorpresa, pero, ¿Cómo le ha ido a Ecuador frente a estas selecciones?.

La selección de 'la mitad del mundo' tiene un curioso historial ante Costa de Marfil, el seleccionado con el que debutará en la Copa del Mundo. Ecuador y Costa de Marfil tienen cero partidos jugados entre los dos, más allá de que los dos paises debutaron en mundiales este siglo; Ecuador en el 2002 y Costa de Marfil en el 2006, teniendo cinco y cuatro clasificaciones mundialistas respectivamente.

Con Curazao el escenario tampoco cambia mucho, porque los isleños centroamericanos y los tricolores sudamericanos nunca se han visto las caras, ni siquiera en categorías menores. Este dato toma más contexto al saber que Curazao no forma parte de la CONMEBOL y que casi nunca destacó dentro de su confederación, hasta en esta ocasión en donde llegaron al Mundial 2026 sorprendiendo a todo el mundo del deporte.

Ecuador vs Alemania, un duelo que 'huele' a revancha

Paúl Ambrosi fue el titular en el duelo de la Tricolor vs. Alemania en la Copa del Mundo en 2006. EFE

La selección de Ecuador ha jugado únicamente dos encuentros contra los 'Teutones', en los cuales nunca los hemos podido vencer, llegando solamente a anotarles la baja cantidad de dos goles. Los dos partidos son distantes en importancia, debido a que uno de ellos fue un partido mundialista, exactamente en el Mundial de Alemania en el año 2006.

Enfrentamiento Mundialista

El 20 de junio de 2006, en el Olympiastadion de Berlín, Alemania cerró la fase de grupos del Mundial que organizaba con una contundente victoria 3-0 sobre Ecuador, asegurando el primer lugar del Grupo A con puntaje perfecto (9 puntos).

Miroslav Klose abrió el marcador a los 4 minutos con un remate tras centro de Schweinsteiger, repitió a los 44’ con un zurdazo tras gran jugada colectiva y Lukas Podolski selló el 3-0 al 57’ con un potente disparo desde fuera del área. Con más de 72 000 espectadores y un ambiente festivo, el partido mostró a una Alemania sólida, confiada y ya candidata, mientras Ecuador, pese a la derrota, avanzó como segundo y enfrentaría después a Inglaterra en octavos (con quienes terminó cayendo eliminado con gol de tiro libre de David Beckham).

Un encuentro que solo sirve para la estadística

El 29 de mayo de 2013, en el FAU Stadium de Boca Ratón (Florida), Alemania derrotó 4-2 a Ecuador en un vibrante amistoso de preparación para las eliminatorias mundialistas.

Los germanos se adelantaron rápido con goles de Lukas Podolski (1', 17') y Lars Bender (4', 24') aprovechando errores defensivos ecuatorianos y una presión alta letal. Ecuador reaccionó en el final de la primera parte con un gran golazo de falta de Antonio Valencia al 44’ y otro de Walter Ayoví al 84’, pero ya era tarde.

