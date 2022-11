Dicen los abuelos que la Navidad empieza cada vez más pronto. En realidad se refieren al ambiente festivo que envuelve esa fecha celebrada más allá de su mero significado religioso.

Ahora, Mariah Carey sube a sus redes sociales, el 1 de noviembre, un video en blanco y negro (que en dos días casi llega a los 2.5 millones de likes) en el que se la ve en un bosque, rodeada de calabazas, disfrazada de bruja y sobre una bicicleta estática. Entre pedaleo y pedaleo van apareciendo imágenes de octubre... hasta que llega al 31 y algo explota. ¿Qué es? ¡La Navidad!

La cantante aparece entonces vestida de Mamá Noel. Está sobre un reno y rodeada de nieve, árboles y regalos. “¡Ya es hora!”, canta con su inconfundible tono agudo y su registro vocal de cinco octavas que la ha hecho famosa.

Así, sin más ni más, se escuchan las campanas que abren All I want for Christmas is You, aquel villancico que, en 1994, fue parte de Merry Christmas, su cuarto álbum de estudio. En aquel entonces fue un éxito sin precedentes y se ubicó en los primeros puestos de las listas de lo más escuchado en 26 países, entre ellos Francia, Alemania, Canadá y Australia.

Ahora, 28 años después, vuelve a sonar con fuerza para decir que la Navidad ha comenzado. Sin duda, el éxito tiene mucho que ver con Love actually (2003), la cinta dirigida por Richard Curtis y protagonizada por Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson; pero también con su comunidad en Internet que fue capaz, una vez más, de transformar un hit en un ícono viral. Y, claro está, con la misma Mariah que sabe bien cómo aprovechar esa circunstancia para convertirse en la reina indiscutible de las fiestas decembrinas... casi dos meses antes de su celebración.

LA CANCIÓN Y SU ÉXITO

El éxito de All I want for Christmas is You no fue cuestión de suerte. Cuenta con todos los elementos necesarios para una buena canción pop: 50 segundos de preparación para el oyente, armonía pegajosa, campanas que dan el toque festivo y la voz de una de las más grandes cantantes del momento que quiso, y lo logró, darle a la Navidad un toque diferente.

Veintidós años después, en 2002, el director Richard Curtis escoge el tema como parte de la banda sonora de Love actually, una comedia romántica vestida de Navidad. No solo eso, en la cinta, la canción forma parte de la actuación de la fiesta de un colegio, cuando todos los protagonistas comienzan a reunirse. La chica interpreta la canción mientras el chico que está enamorado de ella la mira embobado.