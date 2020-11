Mariah Carey da por inaugurada las fiestas navideñas

All I Want for Christmas is You se estrenó en 1994.

Desde hace 26 años la artista estadounidense, Mariah Carey, ha tenido sobre sus hombros el peso de una de las fiestas más importantes del mundo, la Navidad. Y no es por temas religiosos ni mucho menos, es más porque ha hecho de uno de sus villancicos el tema moderno más reconocido de la actualidad.

JLo o Christian Serratos: ¿Cuál es la mejor Selena? Leer más

All I Want for Christmas is You comienza a sonar y a aparecer en las listas de compras de música cada vez que nos acercamos a esta fecha. Y Mariah siempre le saca el provecho necesario, por eso en sus redes sociales publicó un video con el que da por inaugurada la temporada de fiestas navideñas y del Día de Acción de Gracias.

El clip logró más de 781 mil reproducciones en menos de 24 horas, y en el cual se la ve posando junto a un árbol de Navidad y nieve falsa. De fondo suena su tema más famoso All I Want for Christmas is You.